DEČAK (14) IZREŠETAO ŠESTORO LJUDI: Krvave žrtve leže na pločniku - užas u Švedskoj (VIDEO)
PUCNjAVA u Švedskoj, dečak (14) upucao šestoro ljudi u gradu Gavleu.
U švedskom gradu Gavleu, oko 170 kilometara severno od Stokholma, u noći na subotu dogodila se pucnjava u kojoj je šest osoba ranjeno. Policija je dobila dojavu o pucnjavi u centru grada nešto pre dva sata ujutro. Na mesto napada odmah je stiglo više patrola koje su na ulici zatekle šest ranjenih mlađih muškaraca.
Svi su prevezeni u bolnicu, još nije poznato s kakvim ranama. Među žrtvama ima i tinejdžera, objavila je policija. Zbog osnovane sumnje u pokušaje ubistva tokom noći je u Gavleu uhapšen 14-godišnji dečak, koji će tokom subote biti ispitan.
Nema informacija o tome kako su počinilac i žrtve povezani, ali nije reč o terorističkom napadu, piše švedski dnevni list Expressen.
Ranjeni potražili spas u restoranu
Pucnjava se dogodila u prometnom području grada gde se nalaze kafići, radnje i stambene zgrade. Troje ranjenih potražilo je zaklon u obližnjem restoranu odmah posle pucnjave. Policija je tokom noći zbog uviđaja zatvorila i ogradila veće područje u centru Gavlea.
- Trenutno ne mogu da ulazim u moguće teorije o tome šta se dogodilo. Ne sumnjamo da je povezano s terorizmom. Angažovali smo velike resurse na licu mesta, tako da je naša procena da nema opasnosti za javnost - rekao je policijski portparol Tobijas Ahlen-Svalbro.
Žrtve su ležale na pločniku
Pucnjava se dogodila u blizini bara Olstugan Tulen, u kojem je 28-godišnji Joakim Vikstrom upravo za šankom naručivao piće.
- Nisam čuo pucnjavu jer je muzika bila glasna. Onda sam po metežu shvatio da se nešto dogodilo. Ugledao sam pogođenog čoveka u baru, a napolju na pločniku ležalo ih je još nekoliko - rekao je on.
Pucnjave u kojima su i počinitelji i žrtve mladi muškarci, tinejdžeri, pa čak i deca, sve su češće poslednjih godina u Švedskoj.
Po pravilu se radi o obračunima unutar organizovanih kriminalnih grupa koji angažuje decu za napad na konkurentske bande, zbog čega je teško otkriti naručioce.
(Expressen)
