Svet

DEČAK (14) IZREŠETAO ŠESTORO LJUDI: Krvave žrtve leže na pločniku - užas u Švedskoj (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2025. u 11:57

PUCNjAVA u Švedskoj, dečak (14) upucao šestoro ljudi u gradu Gavleu.

ДЕЧАК (14) ИЗРЕШЕТАО ШЕСТОРО ЉУДИ: Крваве жртве леже на плочнику - ужас у Шведској (ВИДЕО)

EPA

U švedskom gradu Gavleu, oko 170 kilometara severno od Stokholma, u noći na subotu dogodila se pucnjava u kojoj je šest osoba ranjeno. Policija je dobila dojavu o pucnjavi u centru grada nešto pre dva sata ujutro. Na mesto napada odmah je stiglo više patrola koje su na ulici zatekle šest ranjenih mlađih muškaraca.

Svi su prevezeni u bolnicu, još nije poznato s kakvim ranama. Među žrtvama ima i tinejdžera, objavila je policija. Zbog osnovane sumnje u pokušaje ubistva tokom noći je u Gavleu uhapšen 14-godišnji dečak, koji će tokom subote biti ispitan.

Nema informacija o tome kako su počinilac i žrtve povezani, ali nije reč o terorističkom napadu, piše švedski dnevni list Expressen.

 

Ranjeni potražili spas u restoranu

Pucnjava se dogodila u prometnom području grada gde se nalaze kafići, radnje i stambene zgrade. Troje ranjenih potražilo je zaklon u obližnjem restoranu odmah posle pucnjave. Policija je tokom noći zbog uviđaja zatvorila i ogradila veće područje u centru Gavlea.

- Trenutno ne mogu da ulazim u moguće teorije o tome šta se dogodilo. Ne sumnjamo da je povezano s terorizmom. Angažovali smo velike resurse na licu mesta, tako da je naša procena da nema opasnosti za javnost - rekao je policijski portparol Tobijas Ahlen-Svalbro.

Žrtve su ležale na pločniku

Pucnjava se dogodila u blizini bara Olstugan Tulen, u kojem je 28-godišnji Joakim Vikstrom upravo za šankom naručivao piće.

- Nisam čuo pucnjavu jer je muzika bila glasna. Onda sam po metežu shvatio da se nešto dogodilo. Ugledao sam pogođenog čoveka u baru, a napolju na pločniku ležalo ih je još nekoliko - rekao je on.

Pucnjave u kojima su i počinitelji i žrtve mladi muškarci, tinejdžeri, pa čak i deca, sve su češće poslednjih godina u Švedskoj.

Po pravilu se radi o obračunima unutar organizovanih kriminalnih grupa koji angažuje decu za napad na konkurentske bande, zbog čega je teško otkriti naručioce.

(Expressen)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja