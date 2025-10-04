Svet

POGOĐENA JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA NAFTE: Ukrajinci izveli žestok udar tokom noći (VIDEO)

Новости онлине

04. 10. 2025. u 07:50

DRONOVI su tokom noći 4. oktobra izveli napad na rafineriju nafte u Kirišiju, u Lenjingradskoj oblasti Rusije, što je izazvalo požar koji je kasnije ugašen, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji, prenosi Kijev indipendent.

ПОГОЂЕНА ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ РУСКИХ РАФИНЕРИЈА НАФТЕ: Украјинци извели жесток удар током ноћи (ВИДЕО)

Foto: X/evgen1232007

Očevici su prijavili izbijanje požara u rafineriji, a guverner regiona Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojem se postrojenju radi.

- Protivvazdušna odbrana uništila je sedam bespilotnih letelica u nebu iznad Kirišija. Požar u industrijskoj zoni je ugašen - napisao je Drozdenko na Telegramu.

Video i fotografije prikazuju veliku eksploziju i plamen koji se izdiže iznad rafinerije. Kijev indipendent nije mogao nezavisno da potvrdi te snimke.

Jedna od najvećih ruskih rafinerija

Rafinerija u Kirišiju, udaljena više od 800 kilometara od ukrajinske granice, jedna je od najvećih u Rusiji. Bila je meta napada najmanje tri puta – u septembru i martu ove godine i u martu 2024.

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za napade u septembru i martu 2025, ali za najnoviji udar još nije izdata zvanična izjava.

Širi talas ukrajinskih udara

Samo dan ranije ukrajinski dronovi pogodili su hemijski kombinat u Permskoj oblasti Rusije, što je kratko prekinulo proizvodnju u jednom od najvećih proizvođača azotnih đubriva u zemlji, koji snabdeva i hemikalije za eksplozive. Istog dana napadnuta je i rafinerija nafte u Orenburškoj oblasti.

Ukrajinske snage poslednjih meseci pojačale su udare na rusku naftnu industriju i druge delove vojno-industrijskog kompleksa, remeteći proizvodnju i pogoršavajući nestašice goriva širom Rusije.

Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljem, jer finansiraju i snabdevaju ratne napore Moskve.

Fudbal
