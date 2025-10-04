POGOĐENA JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA NAFTE: Ukrajinci izveli žestok udar tokom noći (VIDEO)

DRONOVI su tokom noći 4. oktobra izveli napad na rafineriju nafte u Kirišiju, u Lenjingradskoj oblasti Rusije, što je izazvalo požar koji je kasnije ugašen, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji, prenosi Kijev indipendent.

Foto: X/evgen1232007

Očevici su prijavili izbijanje požara u rafineriji, a guverner regiona Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojem se postrojenju radi.

- Protivvazdušna odbrana uništila je sedam bespilotnih letelica u nebu iznad Kirišija. Požar u industrijskoj zoni je ugašen - napisao je Drozdenko na Telegramu.

The Kirishi Oil Refinery in the Leningrad Region, the second-largest refinery in Russia, was attacked tonight. The last attack was on September 14th.

Local chats reported 15-17 drones, but the governor said seven were shot down. pic.twitter.com/0Tk1pRbKZM — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) October 4, 2025

Video i fotografije prikazuju veliku eksploziju i plamen koji se izdiže iznad rafinerije. Kijev indipendent nije mogao nezavisno da potvrdi te snimke.

Jedna od najvećih ruskih rafinerija

Rafinerija u Kirišiju, udaljena više od 800 kilometara od ukrajinske granice, jedna je od najvećih u Rusiji. Bila je meta napada najmanje tri puta – u septembru i martu ove godine i u martu 2024.

🔥🛢️Second largest Russian oil refinery – Kinef oil refinery in Kirishi, Leningrad region, is under drone attack.



Kinef has a capacity of more than 20 million tons per year and is located 800 km from the front.



P.S: During the first attack on Kinef on the 14th of September… pic.twitter.com/g6JwRlCQNz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 4, 2025

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za napade u septembru i martu 2025, ali za najnoviji udar još nije izdata zvanična izjava.

Širi talas ukrajinskih udara

Samo dan ranije ukrajinski dronovi pogodili su hemijski kombinat u Permskoj oblasti Rusije, što je kratko prekinulo proizvodnju u jednom od najvećih proizvođača azotnih đubriva u zemlji, koji snabdeva i hemikalije za eksplozive. Istog dana napadnuta je i rafinerija nafte u Orenburškoj oblasti.

Ukrajinske snage poslednjih meseci pojačale su udare na rusku naftnu industriju i druge delove vojno-industrijskog kompleksa, remeteći proizvodnju i pogoršavajući nestašice goriva širom Rusije.

Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljem, jer finansiraju i snabdevaju ratne napore Moskve.