„PRVI POGODAK VAZDUH-VAZDUH F-35A U NATO ISTORIJI“: Holandski lovac docrtao dron oboren nad Poljskom!

U NOĆI između 9. i 10. septembra holandski F-35A, raspoređen u Poljskoj u sklopu NATO misije air policing, presreo je i oborio letelicu za koju se tvrdi da je ruskog porekla.

Foto X@astraiaintel/@EvertWZ

Incident se odigrao tokom upada većeg broja BPL — lokalni izvori pominju oko 23 drona koji su preleteli granicu Poljske.

Dok su poljski F-16 držali širi zaštitni kišobran, jedan F-35 iz 313. eskadrile Kraljevskog RV Holandije dobio je zadatak i ostvario pogodak — prvi put da F-35 lovac članice NATO zvanično ruši bilo koju neprijateljsku letelicu iznad evropskog neba.

Holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans iskoristio je posetu kontingentu da naglasi i „nevidljivi“ deo uspeha: zemaljske ekipe koje drže „Stelt“ u stanju pune borbene gotovosti. To nije trivijalno — F-35 i dalje muče složeni zahtevi održavanja, kao i nasleđeni problemi sa logističko-informacionim sistemom ALIS, što svaku uspešnu borbenu misiju čini i tehničko-organizacijskom pobedom.

DA LI JE F-35 “STVARNO” PUCAO — ILI „SAMO“ VODIO BOJ SENZORIMA?

Do sada je postojala dilema: da li je F-35 u evropskoj zoni pre svega leteća senzorska platforma koja podatke deli ka starijim lovcima (poput poljskih F-16 sa mehanički skeniranim radarima), ili i kinetički akter.

Ovo presretanje sa rušenjem drona skida deo te magle — F-35 je ovoga puta, makar po dostupnim opisima, radio oboje: otkrivao, pratio, delio i, na kraju, izvršio obaranje.

Royal Netherlands Air force F-35 with a newly acquired kill marking pic.twitter.com/xz13N2a0HK — Louis.Saillans (@LSaillans) October 3, 2025

POREĐENjE: KAKO F-35 STOJI NASPRAM DRUGIH „5. GENERACIJE“

Pre Holanđana, izraelski F-35 već su rušili iranske i jemenske dronove u i oko svog vazdušnog prostora, a američka mornarica prijavila je obaranja jemenskih dronova iznad Jemena.

Na drugoj strani sukoba, iako raspolaže tek ograničenim brojem Su-57, Rusija ove lovce koristi na više načina na ukrajinskom frontu: vazduh-vazduh, precizni udari i SEAD (suzbijanje PVO). Su-57 je time, po obimu realnog borbenog iskustva, zasad u posebnoj kategoriji.

Holandski pogodak ipak označava prekretnicu za F-35 u NATO kontekstu: prvi potvrđeni „kil“ (pogodak/obaranje) nad Evropom, iznad teritorije članice.

Foto X@astraiaintel/@EvertWZ

ŠTA SLEDI: „BLOK 4“ KAO OBEĆANjE, ALI I PROBLEM ROKOVA

Ako pitate pilote i inženjere, F-35A će tek pokazati pun potencijal u vazduh-vazduh segmentu kad stigne do standarda Blok 4. To podrazumeva:

*novu generaciju sistema elektronskog ratovanja (šire i dublje elektronsko ratovanje),

*veći interni kapacitet za rakete — sa 4 na 6 projektila vazduh-vazduh,

*novi radar AN/APG-85 s većom osetljivošću i robusnijim „obeleži i obaraj“ performansama.

Loša vest? Kašnjenja. Integracija Blok 4 paketa gurana je „ulevo“ već više puta; sada se realno očekuje tek početkom 2030-ih, više od pola decenije kasnije od prvobitnih planova. Do tada, F-35 će nastaviti da balansira impresivne senzore i fuziju podataka sa ograničenjima borbenog paketa koji se tek nadograđuje.

NEW



Image showing an F-35 of the Dutch air force featuring a marker of a downed Russian Shahed.



🇳🇱🇷🇺 pic.twitter.com/YTZAFL70N2 — Astraia Intel 🎖️ 🇺🇦🇮🇱🇺🇸 (@astraiaintel) October 2, 2025

ZAŠTO JE OVO ZA ZAPAD VAŽNO

*Validacija koncepta: NATO dobija realni primer da F-35 u evropskom kontekstu može da bude i „mač“, a ne samo „oko i uho“.

*Operativna poruka: presretanje rojeva dronova postaje nova normalnost; integrisani pristup (F-35 kao senzorski čvor plus F-16 i zemaljska PVO) deluje kao najisplativiji miks.

*Logistika kao kritični činilac: od ALIS „dečjih bolesti“ do dostupnosti rezervnih delova, održavanje je borba. Ovaj događaj ističe da je i ta bitka — na zemlji — dobijena tog dana.

Dutch F-35 F-027 with Russian drone kill mark just below the canopy. pic.twitter.com/wmXt96PmOC — Evert (@EvertWZ) October 1, 2025

ŠIRA SLIKA: RAT DRONOVA MENjA PRAVILA IGRE

Incident nad Poljskom podvlači da vrednost „stelt“ lovca ne leži samo u prikrivenosti, već u dominaciji informacija: višesenzorska fuzija, data-link mreže i „tihi EMI“ profil daju F-35 sposobnost da rano vidi i pouzdano odabere cilj — baš ono što je ključno kod brzih, niskoletećih i malih dronova. U realnim uslovima, F-35 može biti „plejmejker“ koji raspodeljuje zadatke drugima — ili „golgeter“ koji sam odrađuje posao, zavisno od situacije.

Na frontovima gde rojevi FPV i ostalih dronova svakodnevno prelaze granice, ovakve epizode će biti sve češće, a svaka sledeća biće i poligon za uigravanje taktika. Situacije kada F-35 „puca“, a kada samo „osvetljava“ cilj drugima, koliko zemaljska PVO treba da se osloni na lovačku patrolu i kako rasporediti resurse kad rojevi napadaju u talasima.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta