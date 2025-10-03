REKONSTRUSAN JEZIK JEDNE ŽENE SA TKIVOM NJENE RUKE: Dijagnostifikovan je tumor na jeziku i odlučila je da se podvrgne veoma složenoj operaci

U BOLNICI „Ospedale al'Anđelo“ u gradu Mestre rekonstruisan je jezik jedne tridestogodišnje medicinske sestre od tkiva njene ruke. Za ovakvu intervenciju se odlučila posle dijagnostifikovanja tumora na jeziku, a operacija je trajala sedam i po sati. Vraćeni su joj govor, ukus, pokret i osećaj.

Foto: AP

Reč je o pacijentkinji koja je tokom studija, pre nego što se razbolela, prošla kroz slične procedure uklanjanja i rekonstrukcije jezika u operacionoj sali. Stoga se poverila Dorijanu Politiju direktoru otorinolaringologije i njegovom kolegi iz oblasti plastične hirurgije Euđeniju Frakalanci.

-Deluje kao čudo, ali to je zapravo poslednja granica medicine. To je veliki izazov i sa mnogo uzbrdica, slažu se oba stručnjaka. -U tom trenutku, kaže Sara, medicinska sestra, shvatila sam u šta se upuštam, brižna, ali gledala sam tu vrstu operacije u operacionoj sali tokom mojih studija.

Sara je poreklom sa Sardnije, preselila se u Veneto kada je imala 19 godina da bi postala medicinska sestra, diplomirala je na univerzitetu u Paviji i radila kao medicinska sestra na odelenju Hitne pomoći. Početkom ove godine primetila je aftu na jeziku, kao jedan čir, koji ju je mučio nedeljama, a brzo se razvilo u ozbiljno stanje, u veliku izraslinu na desnoj strani jezika. „Prvobitni testovi su, izgleda, isključivali maligne uzroke i osećala sam se utešno. Onda je sa biopsijom potvrđena dijagnoza tumora“.

Bila je to toliko sofisticirana operacija da je zahtevala prisustvo u operacionoj sali dva specijalizovana hirurška tima koja su radila istovremeno. Sara je potom prošla radioterapiju i logopedsku terapiju, „promenila sam se iznutra i spolja“, i taj početni šok koji je došao sa dijagnozom transformisao se u hrabrost, upornost i pozitivan stav. Otkrila sam snagu koju nisam znala da imam i koju bih želela da podelim sa svima koji prolaze kroz isti problem. Iščitavanje priča i iskustava drugih pacijenata dalo mi je hrabrost i želim da u potpunosti nastavim svoj život, poručuje Sara.