TOMAHAVK RAKETE U UKRAJINI Putin: Bez američkog osoblja upotreba je nemoguća, naštetilo bi odnosima dve zemlje

RUSKI predsednik Vladimir Putin rekao je na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj da bi upotreba raketa Tomahavk u Ukrajini bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja bila nemoguća.

-Upotreba raketa Tomahavk bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja je nemoguća. To bi označilo potpuno novu, kvalitativno novu fazu eskalacije, uključujući i u odnosima između Rusije i Sjedinjenih Država, rekao je Putin.

Upotreba raketa Tomahavk od strane Kijeva će naštetiti odnosima između Rusije i Sjedinjenih Država, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin. „Hoće li ovo naštetiti odnosima, koji su videli neko svetlo na kraju tunela? Naravno da hoće“, rekao je Putin, govoreći na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-Korišćenje Tomahavka bez direktnog učešća američke vojske je nemoguće. To bi označilo kvalitativno novu fazu eskalacije između Rusije i Sjedinjenih Država, naglasio je Putin.



Rakete ATACMS su izazvale izvesnu štetu, ali su se ruski sistemi protivvazdušne odbrane nosili sa njima, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Pa šta ako su to bile rakete ATACMS? Da, izazvale su izvesnu štetu. Na kraju su se ruski sistemi protivvazdušne odbrane prilagodili, uprkos svojoj tihoj prirodi, i počeli da ih obaraju, rekao je šef države na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Međunarodni diskusioni klub Valdaj je udruženje vodećih ruskih i stranih stručnjaka iz oblasti političkih nauka, ekonomije, istorije i međunarodnih odnosa. Klub je osnovan 2004. godine. Ime duguje mestu održavanja prve konferencije, koja se održala u Velikom Novgorodu, blizu jezera Valdaj.

