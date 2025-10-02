Svet

"NEKO ČUVA STRAŽU, NEKO PLJAČKA" Kremlj: Oni što govore o zapleni ruske imovine liče na bandite

UČESNICI diskusije u Evropi o mogućnosti konfiskacije ruskih sredstava liče na bandite, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

- Znate, sve to liči na jednu bandu: neko čuva stražu, neko pljačka, a neko, kao Belgija, viče: ‘Hajde da zajedno snosimo odgovornost’ - rekao je Peskov novinarima.

Najvažnije iz brifinga Peskova:

Rusija će morati da reaguje na odgovarajući način u slučaju isporuka "tomahavka" Ukrajini:

Moskva bi želela da se Moldavija pridržava kursa poboljšanja odnosa sa Rusijom;
Izbori u Moldaviji su bili puni neregularnosti;
Rusija će biti predstavljena na Samitu G20 na odgovarajućem nivou, Putin će učestvovati na ovaj ili onaj način.

Zaplena ruske imovine

Prethodno, belgijski premijer oštro se usprotivio predlogu nemačkog kancelara Fridriha Merca koji se založio da se Kijevu odobri beskamatni kredit od oko 140 milijardi evra koji bi se finansirao iz blokiranih ruskih sredstava.

- Uzeti novac i prebaciti rizik na nas... To se neće desiti, dozvolite mi da budem jasan, to nikad neće biti - rekao on na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

Prema njegovim rečima, oduzimanjem aktiva ruske Centralne banke biće stvoren opasan presedan ne samo za Belgiju, već i EU u celini.

Komentarišući zamrznutu rusku imovinu, francuski lider Emanuel Makron se uoči sastanka u Danskoj složio se sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom da je korišćenje ruske imovine na način koji EU hoće da uradi – neprihvatljivo.

Makron je podsetio da je De Vever kritikovao inicijativu Evropske komisije da se zamrznuta ruska sredstva direktno koriste za pružanje kredita Ukrajini, a ne prihodi od njih.

