LEKCIJE IZ PONIZNOSTI U OVALNOM KABINETU: Bibi, reci izvini, neću nikad više! (FOTO)

AKO jedna fotografija zaista vredi hiljadu reči, onda ona iz Ovalne kancelarije govori sve: šef Bele kuće sedi komotno, drži u krilu fiksni telefon, a surovi Bibi pognute glave čita sa papira i izgovara reči kajanja katarskom premijeru zbog napada na Dohu 9. septembra.

Foto whitehouse.gov

Čovek koga optužuju za genocid nad Palestincima sedi u Beloj kući kao đak koji se izvinjava direktoru što je polomio prozor na učionici.

Poziv iz Bele kuće usledio je skoro 20 dana nakon što je izraelski udar u Dohi ubio petoro ljudi, uključujući sina visokog funkcionera Hamasa. Napad je uzdrmao Vašington i pokvario raspoloženje Donaldu Trampu, koji je poručio Netanjahuu da je postupio nepromišljeno i da je vreme da uzme telefon i kaže ono što očigledno nije planirao da kaže - izvini.

Foto whitehouse.gov

I tako je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čovek koji kod kuće pozira kao nepopustljivi jastreb, u Vašingtonu pretvoren u pokajnika sa papirčetom. Katarskom premijeru šeiku Mohamedu bin Abdulrahmanu El-Taniju morao je da izrazi duboko žaljenje, da prizna povredu suvereniteta i da obeća kako se takve stvari više neće ponoviti.

Ali, da li su te reči bile njegove ili Trampove? To znaju samo njih dvojica, ali scena koju su zabeležili fotoreporteri, a objavila Bela kuća, deluje kao da mu je Tramp pripremio "puškice" i gurnuo vruću telefonsku slušalicu u ruke.

Foto whitehouse.gov

Za Trampa, koji inače voli da se ni na sekund ne zaboravi ko je glavni kauboj, ne u SAD, već na svetu, ovo je bila demonstracija sile u najčistijem obliku: saveznika, naviknutog da komanduje, naterao je da se povije i da u zvaničnom pozivu odigra ulogu učenika.

Iza ove simbolike krije se i vrlo praktičan cilj: Katar, ključni posrednik u pregovorima o prekidu vatre u Gazi, počeo je da se povlači nakon izraelskog udara. Tramp zna da bez Katara nema dogovora i zato je svog saveznika vratio za pregovarački sto.

Uprkos pokušajima izraelskog lidera da objasni kako je imao samo usko vremensko okno da deluje, Ovalni kabinet je pokazao čiji sat meri vreme. A fotografija iz Bele kuće, na kojoj se vidi Trampov telefon i Netanjahuov papir, ostaće kao podsetnik da se i najtvrđi jastreb ponekad pretvori u goluba. Onda kada to gazda zahteva.

