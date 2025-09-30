"IZBORI U MOLDAVIJI PREVARANTSKI" Lavrov: Čudim se kako je uopšte moguće tako otvoreno manipulisati glasovima birača
IZBORI u Moldaviji bili su lažirani, sa očiglednom manipulacijom glasovima, izjavio je Lavrov, komentarišući parlamentarne izbore koji su održani u nedelju.
- Izbori su prevarantski. Čak se čudim kako je uopšte moguće tako otvoreno manipulisati glasovima birača... Čak i uz sve te manipulacije, patriotska organizacija je unutar Moldavije osvojila je više nego stranka (predsednice) Maje Sandu - rekao je Lavrov novinarima.
Napomenuo je da je korišćenje resursa u glasanju u inostranstvu pomoglo stranci Maje Sandu da postigne željeni rezultat.
- Uprkos svim mahinacijama, rezultat mnogo govori, čak i sa takvim prevarantskim metodama kod njih nije ispalo baš dobro - istakao je ruski ministar.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
LAVROV: Tramp je iskreno zainteresovan za okončanje sukoba u Ukrajini
27. 09. 2025. u 20:37
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)