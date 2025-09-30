"IZBORI U MOLDAVIJI PREVARANTSKI" Lavrov: Čudim se kako je uopšte moguće tako otvoreno manipulisati glasovima birača

IZBORI u Moldaviji bili su lažirani, sa očiglednom manipulacijom glasovima, izjavio je Lavrov, komentarišući parlamentarne izbore koji su održani u nedelju.

Foto: Tanjug/AP

- Izbori su prevarantski. Čak se čudim kako je uopšte moguće tako otvoreno manipulisati glasovima birača... Čak i uz sve te manipulacije, patriotska organizacija je unutar Moldavije osvojila je više nego stranka (predsednice) Maje Sandu - rekao je Lavrov novinarima.

Napomenuo je da je korišćenje resursa u glasanju u inostranstvu pomoglo stranci Maje Sandu da postigne željeni rezultat.

- Uprkos svim mahinacijama, rezultat mnogo govori, čak i sa takvim prevarantskim metodama kod njih nije ispalo baš dobro - istakao je ruski ministar.

(Sputnjik)

