HAOS U AMERICI: Pucali sa broda na bar - Poginule tri osobe, osam ranjeno (VIDEO)

TRI osobe su poginule, a osam je ranjeno nakon što je osoba sa broda pucala na bar na otvorenom, na obali u priobalnom gradu Sautport u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, saopštila je danas portparolka grada Čajen Kečam.

Foto: Printscreen/Iks/@AZ_Intel_

Brod iz kojeg je pucano na bar na otvorenom „Američke riblje kompanije“ je nakon toga otplovio unutrašnjim priobalnim putem, prenosi Ej-Bi-Si njuz.

BREAKING: At least 9 people shot, 3 killed, after active shooter from boat opened fire at Southport, North Carolina restaurant. - The Blaze pic.twitter.com/5oGWkiE5Gs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Grad je objavio obaveštenje na društvenim mrežama u kojem upozorava na "izveštaje o aktivnom strelcu" koji se potencijalno još nalazi duž obale, neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu a stanovnicima je preporučeno da izbegavaju to područje i ostanu u svojim domovima.

Sautport je grad sa oko 4.300 stanovnika blizu ušća reke Kejp Fir.

(Sputnjik)

