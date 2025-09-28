Svet

HAOS U AMERICI: Pucali sa broda na bar - Poginule tri osobe, osam ranjeno (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 12:04

TRI osobe su poginule, a osam je ranjeno nakon što je osoba sa broda pucala na bar na otvorenom, na obali u priobalnom gradu Sautport u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, saopštila je danas portparolka grada Čajen Kečam.

Foto: Printscreen/Iks/@AZ_Intel_

Brod iz kojeg je pucano na bar na otvorenom „Američke riblje kompanije“ je nakon toga otplovio unutrašnjim priobalnim putem, prenosi Ej-Bi-Si njuz.

Grad je objavio obaveštenje na društvenim mrežama u kojem upozorava na "izveštaje o aktivnom strelcu" koji se potencijalno još nalazi duž obale, neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu a stanovnicima je preporučeno da izbegavaju to područje i ostanu u svojim domovima.

Sautport je grad sa oko 4.300 stanovnika blizu ušća reke Kejp Fir.

(Sputnjik)

 

