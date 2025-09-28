HAOS U AMERICI: Pucali sa broda na bar - Poginule tri osobe, osam ranjeno (VIDEO)
TRI osobe su poginule, a osam je ranjeno nakon što je osoba sa broda pucala na bar na otvorenom, na obali u priobalnom gradu Sautport u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, saopštila je danas portparolka grada Čajen Kečam.
Brod iz kojeg je pucano na bar na otvorenom „Američke riblje kompanije“ je nakon toga otplovio unutrašnjim priobalnim putem, prenosi Ej-Bi-Si njuz.
Grad je objavio obaveštenje na društvenim mrežama u kojem upozorava na "izveštaje o aktivnom strelcu" koji se potencijalno još nalazi duž obale, neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu a stanovnicima je preporučeno da izbegavaju to područje i ostanu u svojim domovima.
Sautport je grad sa oko 4.300 stanovnika blizu ušća reke Kejp Fir.
(Sputnjik)
