EVROPA SLEDEĆA NA UDARU? Zelenski upozorava da se rat neće zaustaviti u Ukrajini

RUSKI predsednik Vladimir Putin će proširiti svoj rat u Ukrajini napadom na još jednu evropsku zemlju, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je optužio Rusiju za upade dronova na teritoriju evropskih zemalja koji su se dogodili prethodnih dana, koje je rekao da su pokušaj testiranja odbrane NATO-a.

- Putin neće čekati da završi svoj rat u Ukrajini. Otvoriće neki drugi pravac. Niko ne zna gde. On to želi - rekao je Zelenski u obraćanju u Kijevu, nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, prenosi danas Gardijan.

Ukrajinski predsednik je rekao da Kremlj namerno proverava kapacitet Evrope da zaštiti svoje nebo, nakon što su primećeni dronovi u Danskoj, Poljskoj i Rumuniji, i nakon kršenja vazdušnog prostora Estonije od strane ruskih borbenih aviona.

Zelenski je sugerisao da se vlade članica Evropske unije bore sa ovom novom i opasnom pretnjom. Ranije ovog meseca, Ukrajina je primetila 92 drona koji su leteli ka Poljskoj na "koreografski" način i presrela je većinu njih, dok je 19 prešlo na poljsku teritoriju, gde su Poljaci oborili četiri.

- Ne poredim naše snage. Mi smo u ratu, a oni (Poljska) nisu - rekao je Zelenski. On je dodao da će predstavnici nekoliko zemalja doći u Ukrajinu kako bi dobili "praktičnu obuku" o tome kako da odbiju ruske vazdušne napade.

- Spremni smo da podelimo svoje iskustvo - zaključio je Zelenski.

