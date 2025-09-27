Svet

STARMER NAJNEPOPULARNIJI PREMIJER VELIKE BRITANIJE : Ipsos objavio rezultate ankete

Танјуг

27. 09. 2025. u 22:52

BRITANSKI premijer Kir Starmer najmanje je popularan britanski premijer u poslednjih skoro 50 godina, prema anketi Ipsosa koju je danas objavio Telegraf.

СТАРМЕР НАЈНЕПОПУЛАРНИЈИ ПРЕМИЈЕР ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ : Ипсос објавио резултате анкете

Tanjug

Prema anketi, samo 13 odsto odraslih u Velikoj Britaniji zadovoljno je Starmerovim radom, a njih 79 odsto je nezadovoljno, sa ukupnom ''ocenom zadovoljstva'' od minus 66.

Starmer je oborio rekord koji su prethodno držali nekadašnji premijeri Riši Sunak sa ocenom minus 59 (2024.) i Džon Mejdžor (1994.).

Telegraf navodi da se ''ocena zadovoljstva'' računa tako što se od broja onih koji su zadovoljni oduzme procenat nezadovoljnih.

Pored toga, ministarka finansija Velike Britanije Rejčel Rivs je u anketi dobila ''ocenu zadovoljstva'' od minus 56, je najgori rezultat koji je lošiji od rezultata nekadašnjih ministara Kvasija Kvartenga i Normana Lamonta.

Anketa je sprovedena među više od 1.100 odraslih u prvoj polovini septembra, pre nego što su ministarka za stanovanje i lokalnu upravu Velike britanije Anđela Rejner i ambasador te zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Piter Mendelson smenjeni sa tih funkcija.

Kako navodi Teelgraf, rezultati ankete objavljeni su uoči konferencije Laburističke partije u Liverpulu.

Ipsos je počeo da redovno procenjuje popularnost britanskih premijera 1977, kada je tu funkciju obavljao Džejms Kalagan.

