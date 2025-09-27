Svet

DESET DEMONSTRANATA POVREĐENO U SUKOBIMA SA POLICIJOM: Gađali flašama, kamenicama i petardama (VIDEO)

Танјуг

27. 09. 2025. u 19:54

OKO DESET propalestinskih demonstranata povređeno je danas u sukobu sa policijom, kada su pokušali da probiju kordon policije kako bi stigli iz italijanskog grada Torina do aerodroma u mestu Kazele.

Foto: Printscreen

Pripadnici policije su upotrebili suzavac i vodeni top kako bi rasterali kako bi raserali demonstrante koji su ih gađali flašama, kamenicama i petardama.

Organizatori protesta u znak podrške Palestincima u Gazi saopštili su da je desetak učesnika demonstracija povređeno.

Oni su naveli da je policija blokirala ulicu kada su hteli da izađu iz grada, a demonstranti su ih zatim zamolili da se sklone i puste ih da prođu, prenela je agencija Ansa.

Demonstranti su potom odlučili da se povuku i vrate, tražeći drugi put do aerodroma Sandro Pertini, a stotinak njih na biciklima uspelo je da izađe na autoput koji vodi u tom pravcu.

