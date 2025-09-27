DESET DEMONSTRANATA POVREĐENO U SUKOBIMA SA POLICIJOM: Gađali flašama, kamenicama i petardama (VIDEO)

OKO DESET propalestinskih demonstranata povređeno je danas u sukobu sa policijom, kada su pokušali da probiju kordon policije kako bi stigli iz italijanskog grada Torina do aerodroma u mestu Kazele.

Foto: Printscreen

Pripadnici policije su upotrebili suzavac i vodeni top kako bi rasterali kako bi raserali demonstrante koji su ih gađali flašama, kamenicama i petardama.

A Milano, Padova, La Spezia e altre città, anche oggi migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per la popolazione della Striscia di Gaza. Tensione a Torino, dove un gruppo di attivisti è riuscito a raggiungere l'aeroporto di Caselle pic.twitter.com/WOpdExf90Z — Tg3 (@Tg3web) September 27, 2025

Organizatori protesta u znak podrške Palestincima u Gazi saopštili su da je desetak učesnika demonstracija povređeno.

A Torino scontri tra i manifestanti ProPal e le forze dell'ordine in strada aeroporto, mentre il corteo cercava di raggiungere lo scalo di Caselle#torino #propal #caselle #manifestazione pic.twitter.com/W45qovZoCS — La Stampa (@LaStampa) September 27, 2025

Oni su naveli da je policija blokirala ulicu kada su hteli da izađu iz grada, a demonstranti su ih zatim zamolili da se sklone i puste ih da prođu, prenela je agencija Ansa.

Torino, cariche, lacrimogeni e idranti contro i manifestanti per la Palestina che volevano raggiungere l’aeroporto Caselle di Torino e la Leonardo. pic.twitter.com/jGGuTeeDEp — rita rapisardi (@ritarapis) September 27, 2025

Demonstranti su potom odlučili da se povuku i vrate, tražeći drugi put do aerodroma Sandro Pertini, a stotinak njih na biciklima uspelo je da izađe na autoput koji vodi u tom pravcu.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta