(MAPA) NIŠTA OD PRIMIRJA: Novi oružani sukobi na tajlandsko-kambodžanskoj granici (FOTO/VIDEO)
NAKON dva meseca, ponovo haos na granici Tajlanda i Kambodže.
Naoružani sukobi između tajlandskih i kambodžanskih snaga ponovo su izbili u subotu, samo dva meseca nakon što su obe zemlje postigle sporazum o primirju u cilju smanjenja dugogodišnjih tenzija.
Portparol Tajlandske kraljevske vojske, general-major Vintai Suvari, saopštio je da su kambodžanske trupe ispalile laka oružja i bacače granata ka tajlandskim pozicijama u oblasti Čong An Ma, u provinciji Ubon Ratčatani.
On je potvrdio da je tajlandska vojska stavljena u visoku pripravnost i da je dobila naređenje da reaguje proporcionalno situaciji.
Kako prenosi Peninsula, za sada nema prijavljenih žrtava ili ranjenih među tajlandskim snagama.
Tajland i Kambodža su više od veka u teritorijalnom sporu, a nerešene demarkacione tačke duž njihove zajedničke kopnene granice duge 817 kilometara i dalje izazivaju povremene sukobe.
