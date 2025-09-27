Svet

(MAPA) NIŠTA OD PRIMIRJA: Novi oružani sukobi na tajlandsko-kambodžanskoj granici (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

27. 09. 2025. u 17:06

NAKON dva meseca, ponovo haos na granici Tajlanda i Kambodže.

(МАПА) НИШТА ОД ПРИМИРЈА: Нови оружани сукоби на тајландско-камбоџанској граници (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Naoružani sukobi između tajlandskih i kambodžanskih snaga ponovo su izbili u subotu, samo dva meseca nakon što su obe zemlje postigle sporazum o primirju u cilju smanjenja dugogodišnjih tenzija.

Portparol Tajlandske kraljevske vojske, general-major Vintai Suvari, saopštio je da su kambodžanske trupe ispalile laka oružja i bacače granata ka tajlandskim pozicijama u oblasti Čong An Ma, u provinciji Ubon Ratčatani.
 

On je potvrdio da je tajlandska vojska stavljena u visoku pripravnost i da je dobila naređenje da reaguje proporcionalno situaciji.

Kako prenosi Peninsula, za sada nema prijavljenih žrtava ili ranjenih među tajlandskim snagama. 

Tajland i Kambodža su više od veka u teritorijalnom sporu, a nerešene demarkacione tačke duž njihove zajedničke kopnene granice duge 817 kilometara i dalje izazivaju povremene sukobe.

