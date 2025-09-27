(MAPA) NIŠTA OD PRIMIRJA: Novi oružani sukobi na tajlandsko-kambodžanskoj granici (FOTO/VIDEO)

NAKON dva meseca, ponovo haos na granici Tajlanda i Kambodže.

Naoružani sukobi između tajlandskih i kambodžanskih snaga ponovo su izbili u subotu, samo dva meseca nakon što su obe zemlje postigle sporazum o primirju u cilju smanjenja dugogodišnjih tenzija.

27 September 2025. Thai soldiers opened fire firearms and mortar shells into the Cambodia bases at An Ses border checkpoint but Cambodia armies do not respond into Thai soldiers side. Thai soldiers fired and fired and then they are tired and stopped by themselves. pic.twitter.com/fOl0N5OUJX — Khmer Ancient Heritages (@SowannaYun) September 27, 2025

Portparol Tajlandske kraljevske vojske, general-major Vintai Suvari, saopštio je da su kambodžanske trupe ispalile laka oružja i bacače granata ka tajlandskim pozicijama u oblasti Čong An Ma, u provinciji Ubon Ratčatani.



On September 27, fresh clashes broke out on the Cambodia-Thailand border. Cambodia accused Thai troops of firing mortars; Thailand said Cambodian forces shot first and returned fire. pic.twitter.com/IUWMKIQ0hF — Mar may chit (@chit_haymar) September 27, 2025

On je potvrdio da je tajlandska vojska stavljena u visoku pripravnost i da je dobila naređenje da reaguje proporcionalno situaciji.

Kako prenosi Peninsula, za sada nema prijavljenih žrtava ili ranjenih među tajlandskim snagama.

The Royal Thai Army announced a border clash at the Thai-Cambodia border in Chong Anma, Ubon Ratchathani Province, after Cambodian troops fired small arms and grenade launchers into Thai territory, highlighting that Thai forces responded as per standard procedures. pic.twitter.com/rpECn4F8OW — Royal Thai Army (English Version) (@armyspoke_news) September 27, 2025

Tajland i Kambodža su više od veka u teritorijalnom sporu, a nerešene demarkacione tačke duž njihove zajedničke kopnene granice duge 817 kilometara i dalje izazivaju povremene sukobe.

