BRITANCI OBJAVILI TAJNA DOKUMENTA: "Rusija pomaže Kini u pripremama za napad na Tajvan"

PREMA neobjavljenom izveštaju britanskog Kraljevskog instituta ujedinjenih službi, Rusija je navodno pomogla Kini u pripremama za mogući vojni napad na kineski region Tajvan.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File/Shutterstock/Ilustracija

Izveštaj se zasniva na više od 800 stranica dokumenata dobijenih od hakerske grupe "Crni mesec", piše Skaj njuz.

Dokumenti navode da je kineski predsednik Si Đinping naredio Narodnooslobodilačkoj vojsci (NOAK) da bude spremna da vojno zauzme Tajvan do 2027. godine. Izveštaj upozorava da bi "amfibijska operacija velikih razmera" bila rizična zbog ograničenih pogodnih mesta za iskrcavanje trupa i opreme, zbog čega Kina računa na rusko iskustvo stečeno tokom rata u Ukrajini.

Prema izveštaju, Rusija je 2023. godine pristala da Narodnooslobodilačkoj vojsci obezbedi kompletan set oružja i alata za opremanje vazdušno-desantnog bataljona, kao i obuku i tehničku podršku.

Projekat pod nazivom "Mač 208" uključuje razvoj sistema za automatizaciju komandovanja, biometrijske slušalice i terminale sa ekranom osetljivim na dodir, što bi trebalo da poveća efikasnost vazdušno-desantnih formacija do 2,5 puta.

Sporazumi, kako se navodi, između Rusije i Kine predviđaju isporuku 37 lakih amfibijskih jurišnih vozila BMD-4M, 11 lakih amfibijskih protivtenkovskih samohodnih topova Sprut-SDM1, 11 oklopnih transportera za vazdušne napade "Rakuška", nekoliko komandno-osmatračkih vozila, sve sa modulima na kineskom jeziku.

NADZOR Kineski vojnik u Tajvanskom moreuzu, Foto AP

Dokument predviđa i obuku kineskih padobranaca u Rusiji, dok će u Kini biti uspostavljen centar za tehničko održavanje i popravku ruske opreme. Izveštaj upozorava da bi svaki napad na Tajvan verovatno izazvao borbe širom Južnog kineskog mora, a NOAK bi morao da obezbedi aerodrome i infrastrukturu za podršku amfibijskim operacijama.

Analitičari napominju da Rusija koristi saradnju sa Kinom da poveća svoj uticaj i pozicionira se kao dobavljač kritičnih vojnoindustrijskih kapaciteta.

Tokom 2024. godine, Rusija i Kina održale su 14 zajedničkih vojnih vežbi, skoro dvostruko više nego pre deset godina, što ukazuje na sve bliže vojne veze, navedeno je.

(Tanjug)