TRAMP REKAO ZELENSKOM: Otvoren sam za ukidanje ograničenja upotrebe američkog oružja za udare na Rusiju

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da je otvoren prema ideji da ukine ograničenja upotrebe američkog oružja u Ukrajini za napade na teritorije unutar Rusije, ali se na to nije obavezao, preneo je danas Vol strit džurnal pozivajući se na neimenovane američke i ukrajinske zvaničnike.

Prema navodima tog lista, Zelenski je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku ove sedmice od Trampa zatražio još američkih raketa dugog dometa i dozvolu da takvo oružje bude korišćeno za napade na ruske teritorije, našta je Tramp rekao da se takvoj ideji ne protivi.

Zelenski je prethodno izjavio da mu je Tramp rekao da Ukrajina treba da sprovede recipročne, "oko za oko" udare na rusku energetsku infrastrukturu i skladišta oružja, i da će on "raditi na tome" da Ukrajina dobije neodređeni novi sistem dugog dometa. Ukrajinski predsednik je dodao da bi Tramp uskoro mogao ponovo da promeni kurs.