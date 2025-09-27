NEĆU DOZVOLITI ANEKSIJU ZAPADNE OBALE: Šef Bele kuće razgovarao sa predsednikom vlade u Tel avivu

ŠEF Bele kuće Donald Tramp izjavio je da je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom nagovestio da je dogovor u vezi sa situacijom u Gazi prilično blizu.

Foto: Tanjug/AP/Novosti ilustracija

- Razgovarao sam sa Bibi Netanijahuom, kao i sa svim liderima na Bliskom istoku, koji su sjajni ljudi, i prilično smo blizu da postignemo dogovor o Gazi, a možda i o miru - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Dodao je da se tokom razgovora sa Netanijahuom dotakao i pitanja oslobađanja preostalih talaca koje Hamas drži u Gazi, naglasivši da je situacija u enklavi "vrlo loša". Naglasio je i da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, kao i da je o tome razgovarao sa izraelskim liderom.

- Dosta je bilo. Vreme je da se to sada zaustavi - naglasio je Tramp.

Lider republikanaca je prethodno sugerisao da su Izrael i Hamas "blizu postizanja nekog oblika dogovora o mogućem primirju". Naglasio je i da su njegovi susreti sa liderima Katara, Saudijske Arabije, UAE i Jordana na marginama Generalne skupštine UN ove nedelje bili od značaja za dalji napredak.

U međuvremenu, "Fajnenšel tajms" je izvestio pozivajući se na izvore da bivši britanski premijer Toni Bler traži značajniju ulogu u upravljanju posleratnom Gazom u okviru mirovnog plana koji razvija Trampova administracija. Bleru je, prema navodima lista, predloženo da predsedava nadzornim odborom pod nazivom "Međunarodna prelazna vlast Gaze". Bler je, inače, krajem avgusta, učestvovao na sastanku kojim je predsedavao Tramp radi rešavanja rata u Gazi i posleratnih planova za palestinsku teritoriju.