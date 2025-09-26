POČELO RUŠENJE DUBOKE DRŽAVE, PAO BIVŠI DIREKTOR FBI: Otkriveno šta je hteo da namesti Trampu
VELIKA porota u Virdžiniji podigla je optužnicu protiv bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija.
To se u američkoj javnosti tumači kao kulminacija višegodišnjeg zahteva predsednika Donalda Trampa za revanš nakon istrage biroa o njegovoj predsedničkoj kampanji 2016. godine i mogućim vezama sa Rusijom, piše Njujork tajms.
Komi je optužen za davanje lažnog iskaza i opstrukciju kongresne istrage u vezi sa njegovim svedočenjem pred Senatom u septembru 2020. godine.
Ovo je prvi put da je jedan bivši direktor FBI optužen za krivično delo. Ako bude proglašen krivim, Komiju preti do pet godina zatvora. On je do sada uporno tvrdio da nikada nije lagao pod zakletvom.
Trampovi saveznici: „Rat protiv duboke države“
Podizanje optužnice usledilo je svega nekoliko dana nakon što je predsednik Tramp javno pozvao državnu tužiteljku Pam Bondi da intenzivnije istražuje njegove političke protivnike, među kojima je posebno istakao Komija.
- Ova optužnica pokazuje posvećenost Ministarstva pravde da pozove na odgovornost sve one koji zloupotrebljavaju položaj i obmanjuju američki narod - saopštila je Bondi.
Medijski komentatori i Trampovi saveznici ocenili su da je reč o početku dugo najavljivanog obračuna sa „dubokom državom“. Poznati voditelj Aleks Džons poručio je:
- Komi je prvi uhvaćen u ovom ratu protiv duboke države. On nije samo odavao informacije, već je odavao laži medijima, a zatim o tome lagao Kongres. Letiša Džejms, Džon Brenan, Džejms Klaper, Džon Bolton... Spremajte se, vi ste sledeći.
