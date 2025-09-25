ZAHAROVA: Teritorije koje je izgubio Kijev nisu potrebne Ukrajini, nego Britancima i NATO
TERITORIJE, čiji gubitak Vladimir Zelenski negira, nisu potrebne Ukrajincima, nego Britancima i NATO, koji podrivaju mirovni proces od 2022. godine, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Samo njima. A oni, kao i 2022. godine, čine sve da potkopaju mirovni proces - napisala je Zaharova na Telegramu.
Zelenski čitavom svetu, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, i u Ujedinjenim nacijama, intervjuima, izjavljuje da ne razmatra opcije za rešavanje sukoba, pri čemu teritorije koje je izgubio Kijev, ne vraćaju njemu, rekla je ona.
Te teritorije nisu potrebne onima koji žive u Ukrajini, već samo Britancima i drugim članicama NATO, istakla je Zaharova.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"SPREMAN SAM DA PODNESEM OSTAVKU NAKON RATA" Zelenski: Putin je dobio ono što je želeo
25. 09. 2025. u 12:11
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)