TERITORIJE, čiji gubitak Vladimir Zelenski negira, nisu potrebne Ukrajincima, nego Britancima i NATO, koji podrivaju mirovni proces od 2022. godine, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: AP

- Samo njima. A oni, kao i 2022. godine, čine sve da potkopaju mirovni proces - napisala je Zaharova na Telegramu.

Zelenski čitavom svetu, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, i u Ujedinjenim nacijama, intervjuima, izjavljuje da ne razmatra opcije za rešavanje sukoba, pri čemu teritorije koje je izgubio Kijev, ne vraćaju njemu, rekla je ona.

Te teritorije nisu potrebne onima koji žive u Ukrajini, već samo Britancima i drugim članicama NATO, istakla je Zaharova.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje