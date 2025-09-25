Svet

"VIDIMO RAZLIČITU RETORIKU IZ VAŠINGTONA" Kremlj: Polazimo od toga da Tramp ima političku volju da se okonča ukrajinska kriza

25. 09. 2025. u 12:47

RETORIKA koja dolazi iz SAD nije u suprotnosti sa njihovom deklarisanom željom da se ukrajinski sukob reši, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ne, nije u suprotnosti. Vidimo različitu retoriku iz Vašingtona. Za sada polazimo od toga da Vašington i dalje ima volju, da predsednik Donald Tramp ima političku volju da nastavi da ulaže napore kako bi se ukrajinski sukob okončao - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je ponovio da je Rusija i dalje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini.

- Rusija nastavlja da bude otvorena za mirovne pregovore - rekao je on novinarima.

