"VIDIMO RAZLIČITU RETORIKU IZ VAŠINGTONA" Kremlj: Polazimo od toga da Tramp ima političku volju da se okonča ukrajinska kriza

RETORIKA koja dolazi iz SAD nije u suprotnosti sa njihovom deklarisanom željom da se ukrajinski sukob reši, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: M.Stevanović

- Ne, nije u suprotnosti. Vidimo različitu retoriku iz Vašingtona. Za sada polazimo od toga da Vašington i dalje ima volju, da predsednik Donald Tramp ima političku volju da nastavi da ulaže napore kako bi se ukrajinski sukob okončao - rekao je Peskov.



- Rusija nastavlja da bude otvorena za mirovne pregovore - rekao je on novinarima.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje