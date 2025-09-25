Svet

KRAJ RATA ZBOG ZLATA: Čad potpisao mirnovni sporazum sa poslednjom oružanom grupom

Jovana Švedić

25. 09. 2025. u 12:21

VLADA Čada potpisala je mirovni sporazum sa poslednjom oružanom grupom u severnom delu zemlje, čime je okončan višegodišnji sukob oko zlatnih nalazišta, saopštio je posrednik u pregovorima na društvenim mrežama.

КРАЈ РАТА ЗБОГ ЗЛАТА: Чад потписао мирновни споразум са последњом оружаном групом

Tanjug

- Ovo znači „konačni povratak mira u grad Miski i čitavu pokrajinu Tibesti - izjavio je Ibrahim Edži Mahamat, koji je bio posrednik u razgovorima.

Sporazum, koji je potpisan u utorak, potvrdio je vladin posrednik Saleh Kebzabo, a dokumentom se pruža amnestija i pripadnicima čadskih bezbednosnih snaga i pobunjenicima koji su učestvovali u sukobima između 2019. i 2020. godine, prenosi AFP.

Članovi Narodnog komiteta Difa al Vatan iz grada Miski biće integrisani u vojsku ili policiju, nakon što prođu odgovarajuću obuku.

Mahamat je istakao da se radi o ''poslednjoj disidentskoj grupi'' u tom delu zemlje.

Ostale pobunjeničke formacije već su potpisale slične sporazume u 2019, 2023. i u proteklim mesecima.

Više oružanih grupa godinama je sprečavalo predstavnike države da uđu područje Miski poznato po izobilju zlata, koje se nalazi oko 200 kilometara od grada Bardai, glavnog centra provincije Tibesti.

Od sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. godine, region Tibesti postao je magnet za ilegalne rudare zlata, što je dodatno podstaklo nestabilnost i oružane sukobe.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice

Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice