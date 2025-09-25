KRAJ RATA ZBOG ZLATA: Čad potpisao mirnovni sporazum sa poslednjom oružanom grupom

VLADA Čada potpisala je mirovni sporazum sa poslednjom oružanom grupom u severnom delu zemlje, čime je okončan višegodišnji sukob oko zlatnih nalazišta, saopštio je posrednik u pregovorima na društvenim mrežama.

Tanjug

- Ovo znači „konačni povratak mira u grad Miski i čitavu pokrajinu Tibesti - izjavio je Ibrahim Edži Mahamat, koji je bio posrednik u razgovorima.

Sporazum, koji je potpisan u utorak, potvrdio je vladin posrednik Saleh Kebzabo, a dokumentom se pruža amnestija i pripadnicima čadskih bezbednosnih snaga i pobunjenicima koji su učestvovali u sukobima između 2019. i 2020. godine, prenosi AFP.

Članovi Narodnog komiteta Difa al Vatan iz grada Miski biće integrisani u vojsku ili policiju, nakon što prođu odgovarajuću obuku.

Mahamat je istakao da se radi o ''poslednjoj disidentskoj grupi'' u tom delu zemlje.

Ostale pobunjeničke formacije već su potpisale slične sporazume u 2019, 2023. i u proteklim mesecima.

Više oružanih grupa godinama je sprečavalo predstavnike države da uđu područje Miski poznato po izobilju zlata, koje se nalazi oko 200 kilometara od grada Bardai, glavnog centra provincije Tibesti.

Od sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. godine, region Tibesti postao je magnet za ilegalne rudare zlata, što je dodatno podstaklo nestabilnost i oružane sukobe.

