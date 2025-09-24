AVION ŠPANSKE MINISTARKE ODBRANE IMAO "SMETNJE" BLIZU RUSIJE: Hitno se oglasila vojska

AVION španske ministarke odbrane imao poremećaj GPS signala blizu ruske enklave Kalinjingrad tokom leta prema Litvaniji.

Foto: Shutterstock

Španski vojni avion u kojem se nalazila ministarka odbrane Margarita Robles imao je "smetnje" GPS signala na letu ka Litvaniji.

Skaj njuz navodi da su to objavili španski zvaničnici.

Navodi se da je taj vojni avion rano jutros leteo blizu ruske enklave Kalinjingrad kada se dogodio incident.

- Ministarka Robles je bila u avionu - naveli su neimenovani španski zvaničnici.

Britanska televizija podseća da je Robles na čelu Ministarstva odbrane Španije od 2018. godine.

BREAKING: Spain announces that a Spanish Air Force plane with Minister of Defense Margarita Robles onboard was hit by Russian electronic warfare and had its GPS jammed near Kaliningrad while flying the minister to Lithuania pic.twitter.com/aV0HlBpxoz — AlexandruC4 (@AlexandruC4) September 24, 2025

Ona je u junu ove godine izjavila da je Španija "apsolutno posvećena" NATO i Evropskoj uniji, a prošlog meseca je poručila da će Španija raditi na "oživljavanju" evropskog projekta borbenih aviona, poznatog kao FCAS.

To se dogodilo nakon što je Španija objavila da više ne razmatra opciju kupovine američkih borbenih aviona F-35 i da će preusmeriti novac namenjen za vojsku na kupovinu opreme evropske proizvodnje.

Početkom ovog meseca španski premijer Pedro Sančez nije mogao da lično prisustvuje današnjem samitu "Koalicije voljnih", grupe zemalja saveznika Ukrajine, već je to učinio virtuelno putem video linka, nakon što ga je tehnički problem na avionu sprečio da prisustvuje lično sastanku u Francuskoj.

Sky News