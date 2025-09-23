KATAKLIZMA U ITALIJI: Nevreme pogodilo sever zemlje, bujica nosila automobile - nestala turistkinja (VIDEO)

JAKA oluja pogodila je Italiju izazivajući klizišta, izlivanja reka i poplave, javlja RAI.

Foto: Printskrin/ X/ Disaster News

U Milanu se izlila reka Seveso i evakuisane su škole, a za Lombardiju, Veneto i Lacio izdato je narandžasto upozorenje.

Snažan pljusak pogodio je ostrvo Iskiju nešto posle 8.30 časova, kada je za manje od sat vremena pala ogromna količina kiše, uz pravu oluju munja.

Obilne padavine izazvale su brojne probleme na ostrvu - poplave, neprohodne puteve, potopljene automobile i desetine poziva vatrogascima.

Nekoliko opština na ostrvu izdalo je upozorenja građanima da ostanu u skloništima, obustave aktivnosti na otvorenom i izbegavaju kretanje peške ili kolima osim ako nije neophodno.

Milano Niguarda, Italy now — Video of Seveso River flooding by Edoardo Uberti for "Tornado in Italia pic.twitter.com/t96yb6gM6t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 22, 2025

Poplave su zabeležene i u raznim delovima Napulja zbog obilnih padavina.

U celoj Kampaniji na snazi je žuto meteo-upozorenje za kiše i oluje.

U mestu Monterone, na Iskiji, voda je poplavila ulice, a dve parkirane patrole karabinjera povukla je bujica vode i blata, odnevši ih nekoliko metara dalje.

Spasioci nastavljaju potragu za stranom turistkinjom nestalom nakon nevremena u noći između nedelje i ponedeljka, u kampu Lago Isola u mestu Skvaneto, u Spinjo Monferatu, u provinciji Aleksandrija.

Vatrogasci su na terenu sa više ekipa.

Snažno nevreme pogodilo je tokom noći i oblast Manćano, u provinciji Groseto, naročito mesto Marsilijana.

Za samo pola sata kiša je izazvala izlivanje potoka i poplave puteva.

Najkritičnija situacija bila je na regionalnom putu 74, gde je deo Sgrila bio potpuno pod vodom.

Put je danas ponovo otvoren.

Brojna stabla pala su na kolovoz, ugrožavajući vozače i meštane.

Massive flooding due to the overflowing Taro River in Meda, Lombardy region, Italy 🇮🇹 (22.09.2025) pic.twitter.com/7CnbqhcdS7 — Disaster News (@Top_Disaster) September 22, 2025

Na terenu su civilna zaštita i radnici provincije Groseto sa mašinama za raščišćavanje.

Poplave su pogodile i Paganiko, u centralnom delu Italije, gde je više puteva, uključujući Senese, bilo zatvoreno.

Problema je bilo i u Paganiku, u centralnom delu Italije, gde je vatrogasna služba spasavala ribarski brod koji je zbog padavina počeo da tone.

Na Elbi, u Portoferaju, ponovo su zabeležene poplave, dok je na ostrvu Kapraja palo preko 80 milimetara kiše za nekoliko sati.

Nestabilno vreme zadržaće se i narednih dana, naročito u severnim i centralnim delovima zemlje, uz česte padavine.

Temperature će do kraja nedelje pasti ispod proseka za ovo doba godine.

Prema prognozi za poslednji septembarski vikend, hladna vazdušna masa mogla bi da stigne do centralnog Mediterana i donese novo pogoršanje vremena, uključujući i na jugu Italije.

(Tanjug)