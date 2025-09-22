POTPUNO ZATVOREN AERODROM U KOPENHAGENU: Hitno se oglasila policija, incidenti i u Oslu (FOTO/VIDEO)
U VEČERNjIM satima došlo je do ozbiljnih bezbednosnih incidenata u dve skandinavske prestonice, Oslu i Kopenhagenu, nakon što su prijavljene dojave o dronovima u blizini osetljivih zona.
U Oslu i Kopenhagenu pristigle su prijave o pojavi dronova u blizini osetljivih zona.
Usledila je opsežna akcija norveške policije prilikom koje su uhapšena dva lica, a nešto kasnije i potpuna obustava avio-saobraćaja što je izazvalo paniku među putnicima.
Nešto nakon 9 časova uveče, u Oslu je prijavljeno prisustvo dronova iznad vojnog kompleksa tvrđave Arkešus.
Prema rečima šefa operacija Ejvinda Hamersvolda, dronove je prvo primetila vojska.
U vezi s ovim incidentom, uhapšene su dve osobe iz Singapura, prenosi norveški javni servis NRK.
Istovremeno, na međunarodnom aerodromu Kastrup u Kopenhagenu pokrenuta je velika policijska akcija nakon što su i tamo uočeni dronovi.
Policija je blokirala veliki deo aerodroma, a više letova je otkazano ili preusmereno na aerodrom u Malmeu.
– Svuda okolo su policajci i skoro ceo aerodrom je blokiran – rekao je švedski državljanin, koji se u tom trenutku nalazio na aerodromu.
On je dodao da čeka suprugu čiji avion trenutno kruži u vazduhu jer ne može da sleti.
– Ogromna je policijska akcija. Sedim na parkingu i čekam, ne znamo šta se dešava – dodao je on.
Prema rečima Henrika Stormera iz kopenhagenske policije, dronovi koji su primećeni verovatno su bili "prilično veliki", ali tačne informacije još uvek nisu saopštene.
Tokom večeri, situacija je izazvala značajne prekide u vazdušnom saobraćaju, kao i zabrinutost među putnicima i građanima.
Istrage u oba grada su u toku, a vlasti još uvek nisu objavile detalje o motivima ili eventualnoj povezanosti incidenata.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)