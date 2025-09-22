POTPUNO ZATVOREN AERODROM U KOPENHAGENU: Hitno se oglasila policija, incidenti i u Oslu (FOTO/VIDEO)

U VEČERNjIM satima došlo je do ozbiljnih bezbednosnih incidenata u dve skandinavske prestonice, Oslu i Kopenhagenu, nakon što su prijavljene dojave o dronovima u blizini osetljivih zona.

Foto: Društvene mreže/Iks/@vanguardintel

U Oslu i Kopenhagenu pristigle su prijave o pojavi dronova u blizini osetljivih zona.

Usledila je opsežna akcija norveške policije prilikom koje su uhapšena dva lica, a nešto kasnije i potpuna obustava avio-saobraćaja što je izazvalo paniku među putnicima.

Nešto nakon 9 časova uveče, u Oslu je prijavljeno prisustvo dronova iznad vojnog kompleksa tvrđave Arkešus.

Prema rečima šefa operacija Ejvinda Hamersvolda, dronove je prvo primetila vojska.

U vezi s ovim incidentom, uhapšene su dve osobe iz Singapura, prenosi norveški javni servis NRK.

Drones over military installations in Oslo as well, two foreign nationals in custody.



Thanks @breddas25 !https://t.co/NZngPUHdMI — auonsson (@auonsson) September 22, 2025

Istovremeno, na međunarodnom aerodromu Kastrup u Kopenhagenu pokrenuta je velika policijska akcija nakon što su i tamo uočeni dronovi.

Policija je blokirala veliki deo aerodroma, a više letova je otkazano ili preusmereno na aerodrom u Malmeu.

🇩🇰 Copenhagen's airspace is closed due to multiple drones spotted near the city's airport.



Danish police had reported 2-3 drones in the area.



All take-offs and landings at Copenhagen Airport have been suspended since 20:26 local time.



Over 15 flights have been diverted to… pic.twitter.com/xvnP6kpXqp — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 22, 2025

– Svuda okolo su policajci i skoro ceo aerodrom je blokiran – rekao je švedski državljanin, koji se u tom trenutku nalazio na aerodromu.

On je dodao da čeka suprugu čiji avion trenutno kruži u vazduhu jer ne može da sleti.

– Ogromna je policijska akcija. Sedim na parkingu i čekam, ne znamo šta se dešava – dodao je on.

Prema rečima Henrika Stormera iz kopenhagenske policije, dronovi koji su primećeni verovatno su bili "prilično veliki", ali tačne informacije još uvek nisu saopštene.

Tokom večeri, situacija je izazvala značajne prekide u vazdušnom saobraćaju, kao i zabrinutost među putnicima i građanima.

Istrage u oba grada su u toku, a vlasti još uvek nisu objavile detalje o motivima ili eventualnoj povezanosti incidenata.

(aftonbladet.se)