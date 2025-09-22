NATO je spreman za „direktan sukob“ sa Rusijom zbog optužbi Poljske, Estonije i Rumunije o navodnim vazdušnim incidentima, izjavila je Ivet Kuper, britanski ministar spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

„Oni (incidenti) otvaraju put direktnom oružanom sukobu između NATO-a i Rusije. Udružena moć NATO-a je nenadmašna, a odlučnost Alijanse da brani mir i bezbednost u Evropi je nepokolebljiva“, ocenila je Kuper.

Ona je podsetila da su se britanski borbeni avioni pridružili NATO-ovoj operaciji „Istočna straža“, koja patrolira poljskim vazdušnim prostorom.

„Ako budemo morali da se suprotstavimo avionima koji lete u vazdušnom prostoru NATO-a bez dozvole, učinićemo to“, dodala je.

Incident sa dronovima

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov istakao je da su izjave o navodnom kršenju vazdušnog prostora drugih zemalja od strane Rusije su prazne i neosnovane.

Estonija je ranije, bez dokaza, saopštila da su ruski avioni povredili njen vazdušni prostor. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su tri ruska lovca MiG-31 prošle nedelje izvršila planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti. Let je obavljen u strogom poštovanju međunarodnih propisa o vazdušnom prostoru i nije povredio granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem. Tokom leta, ruski avioni nisu odstupali od dogovorene vazdušne rute i nisu povredili estonski vazdušni prostor. Ruta leta je prolazila iznad neutralnih voda Baltičkog mora, više od tri kilometra od ostrva Vajndlo.

Prethodno, 13.09. rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se tokom večeri tog datuma, nakratko pojavio u vazdušnom prostoru zemlje pojavio dron koji nije predstavljao neposrednu pretnju po bezbednost, a zatim nestao.

Ruski ambasador u Bukureštu Oleg Lipajev, koji je pozvan u rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova zbog incidenta sa dronom koji je navodno povredio vazdušni prostor zemlje, odbacio je protest kao izmišljen i neosnovan, objavila je diplomatska misija na svom Telegram kanalu.

Poljski premijer Donald Tusk prethodno je tvrdio da su „opasni“ dronovi oboreni iznad Poljske i nazvao ih „ruskim“, ali nije pružio nikakve dokaze. Ruski otpravnik poslova Andrej Ordaš rekao je za Sputnjik da Poljska nije pružila dokaze o navodnom ruskom poreklu dronova oborenih iznad teritorije zemlje.

Pres-sekretar ruskog predsednika, Dmitrij Peskov, rekao je da nije upoznat ni sa kakvim zahtevima za kontakte od strane poljskog rukovodstva upućenim Kremlju. Takođe je napomenuo da rukovodstvo EU i NATO svakodnevno optužuje Rusiju za provokacije, ne pokušavajući da pruži argumente.

Načelnik Generalštaba - prvi zamenik ministra odbrane Belorusije, general-major Pavel Muravejko, izvestio je da je Belorusija tokom noći obavestila Poljsku i Litvaniju o dronovima koji se približavaju njihovim granicama, a Varšava je upozorila Minsk na dronove sa teritorije Ukrajine. Takođe je napomenuo da beloruska protivvazdušna odbrana stalno prati dronove noću koji su zalutali usled uticaja sistema za elektronsko ratovanje, a neke od „izgubljenih“ dronova uništile su snage protivvazdušne odbrane na nebu iznad republike.

Ranije je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući situaciju sa olupinama dronova u Poljskoj, rekla da Varšava može da zatraži pojašnjenje, za to postoje kanali komunikacije.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da tokom intenzivnog udara na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u noći 10. septembra nisu planirani ciljevi za uništenje na poljskoj teritoriji. Resor je izrazio spremnost da održi konsultacije sa poljskim kolegama u vezi sa dronovima koji su navodno prešli granicu.

(Sputnjik)