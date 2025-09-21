Svet

UKRAJINSKE JEDINICE BLOKIRANE U HARKOVSKOJ OBLASTI: Propao kontranapad kod Sinjeljnikova

Новости онлине

21. 09. 2025. u 09:23

DEO jedinica 57. i 127. brigade Oružanih snaga Ukrajine, brojnosti do jedne čete, blokiran je u šumi u rejonu Sinjeljnikova u Harkovskoj oblasti, saopštile su ruske bezbednosne strukture za RIA Novosti.

Foto Tanjug/AP

Prema rečima sagovornika agencije, tokom borbi u šumi u blizini ovog naselja blokiran je "deo jedinica 57. odvojene motorizovane pešadijske i 127. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, ukupne brojnosti do jedne čete". Ruske snage trenutno nanose vatrene udare na njih.

U četi ukrajinskih oružanih snaga se, u zavisnosti od namene, nalazi od 80 do 200 vojnika.

Sagovornik agencije je takođe dodao da je specijalna četa 57. brigade pokušala kontranapad zapadno od Sinjeljnikova, ali je on propao.

Prema rečima Valerija Gerasimova, šefa Generalštaba Oružanih snaga Rusije, vojska se bori u pravcu Vovčanska i Lipcova u Harkovskoj oblasti, skoro je potpuno blokirala Kupjansk i oslobodila približno polovinu njegove teritorije.

Ovaj grad je ključno odbrambeno čvorište za ukrajinske oružane snage u istočnom delu Harkovske oblasti. Kada bude oslobođen, ruske trupe će moći dalje da napreduju na zapad i potencijalno spoje front sa Vovčanskim sektorom.

