Svet

ZELENSKI UDARA NA TRI FRONTA: Rusija na meti novih mera

Mina Izgarević

20. 09. 2025. u 19:40

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potpisao je danas ukaze o tri nova paketa sankcija protiv Rusije i ruskih posrednika koji pomažu rat u Ukrajini i destabilizuju Moldaviju.

ЗЕЛЕНСКИ УДАРА НА ТРИ ФРОНТА: Русија на мети нових мера

Vladimir Zelenski, Foto AP

Zelenski je napomenuo da Ukrajina čeka usvajanje 19. paketa sankcija protiv Rusije u Evropskoj uniji i sinhronizuje ukrajinske sankcije sa evropskim. "Energetski resursi Rusije su ograničeni.

A takođe i infrastruktura flote u senci: biće novog pritiska. Takođe i kriptovalutne šeme koje Rusi koriste upravo da bi zaobišli sankcije: Evropa će parirati", istakao je ukrajinski lider, prenosi RBK Ukrajina.

On je dodao da su ukrajinski predlozi za paket sankcija EU u velikoj meri uzeti u obzir. Ukrajina sada čeka korake koje bi SAD trebalo da preduzmu protiv Rusije.

Zelenski je potpisao tri ukaza o primeni ukrajinskih sankcija - protiv ruskih propagandista, protiv onih koji posluju na privremeno okupiranoj teritoriji i protiv onih koji doprinose destabilizaciji Moldavije.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!

VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!