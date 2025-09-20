ZELENSKI UDARA NA TRI FRONTA: Rusija na meti novih mera
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potpisao je danas ukaze o tri nova paketa sankcija protiv Rusije i ruskih posrednika koji pomažu rat u Ukrajini i destabilizuju Moldaviju.
Zelenski je napomenuo da Ukrajina čeka usvajanje 19. paketa sankcija protiv Rusije u Evropskoj uniji i sinhronizuje ukrajinske sankcije sa evropskim. "Energetski resursi Rusije su ograničeni.
A takođe i infrastruktura flote u senci: biće novog pritiska. Takođe i kriptovalutne šeme koje Rusi koriste upravo da bi zaobišli sankcije: Evropa će parirati", istakao je ukrajinski lider, prenosi RBK Ukrajina.
On je dodao da su ukrajinski predlozi za paket sankcija EU u velikoj meri uzeti u obzir. Ukrajina sada čeka korake koje bi SAD trebalo da preduzmu protiv Rusije.
Zelenski je potpisao tri ukaza o primeni ukrajinskih sankcija - protiv ruskih propagandista, protiv onih koji posluju na privremeno okupiranoj teritoriji i protiv onih koji doprinose destabilizaciji Moldavije.
(Tanjug)
Preporučujemo
PLAN A vs PLAN B: Ukrajina ima dve opcije, Zelenski sve otkrio
17. 09. 2025. u 23:06
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)