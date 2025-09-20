ZELENSKI UDARA NA TRI FRONTA: Rusija na meti novih mera

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potpisao je danas ukaze o tri nova paketa sankcija protiv Rusije i ruskih posrednika koji pomažu rat u Ukrajini i destabilizuju Moldaviju.

Vladimir Zelenski, Foto AP

Zelenski je napomenuo da Ukrajina čeka usvajanje 19. paketa sankcija protiv Rusije u Evropskoj uniji i sinhronizuje ukrajinske sankcije sa evropskim. "Energetski resursi Rusije su ograničeni.

A takođe i infrastruktura flote u senci: biće novog pritiska. Takođe i kriptovalutne šeme koje Rusi koriste upravo da bi zaobišli sankcije: Evropa će parirati", istakao je ukrajinski lider, prenosi RBK Ukrajina.

On je dodao da su ukrajinski predlozi za paket sankcija EU u velikoj meri uzeti u obzir. Ukrajina sada čeka korake koje bi SAD trebalo da preduzmu protiv Rusije.

Zelenski je potpisao tri ukaza o primeni ukrajinskih sankcija - protiv ruskih propagandista, protiv onih koji posluju na privremeno okupiranoj teritoriji i protiv onih koji doprinose destabilizaciji Moldavije.

(Tanjug)