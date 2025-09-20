SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 20. septembra u 07:01 časova, na području Krita u Grčkoj.
Prema pisanju EMSC-a, zemljotres je zabeležen 41 kilometar od grada Retimno.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.08 i dužine 24.19.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 26 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
