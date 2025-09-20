Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 07:15

ZEMLjOTRES magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 20. septembra u 07:01 časova, na području Krita u Grčkoj.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКУ: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Prema pisanju EMSC-a, zemljotres je zabeležen 41 kilometar od grada Retimno.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.08 i dužine 24.19.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 26 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)