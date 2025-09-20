Svet

SI NIKAD JASNIJI: Peking ima poruku za Vašington

20. 09. 2025. u 16:21

SAD bi trebalo da izbegavaju jednostrana trgovinska ograničenja kako bi izbegle potkopavanje napretka postignutog u pregovorima.

Kineski predsednik Si Đinping je to izjavio u telefonskom razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- SAD bi trebalo da izbegavaju preduzimanje jednostranih trgovinskih ograničenja kako bi izbegle potkopavanje napretka koji su dve strane postigle kroz brojne runde pregovora - kazao je Si, a prenela Centralna kineska televizija.

Tramp je ranije rekao da  će razgovarati sa Si Đinpingom u petak, 19. septembra.

