SI NIKAD JASNIJI: Peking ima poruku za Vašington

Kineski predsednik Si Đinping je to izjavio u telefonskom razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- SAD bi trebalo da izbegavaju preduzimanje jednostranih trgovinskih ograničenja kako bi izbegle potkopavanje napretka koji su dve strane postigle kroz brojne runde pregovora - kazao je Si, a prenela Centralna kineska televizija.

Tramp je ranije rekao da će razgovarati sa Si Đinpingom u petak, 19. septembra.

(alo.rs)