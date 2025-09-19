Svet

OBNOVLJENE SANKCIJE IRANU Nebenzja: Nema alternative režimu ukidanja restriktivnih mera

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 09. 2025. u 17:07

SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija je odbacio rezoluciju o neobnavljanju sankcionog režima protiv Irana. Na taj način ponovo stupaju na snagu restrikcije predviđene ranijim rezolucijama.

Foto: Printskrin

Za rezoluciju koja predviđa da sankcije ne budu obnovljene glasali su Rusija, Kina, Alžir i Pakistan. Protiv je bilo devet članica SB, uključujući SAD, Veliku Britaniju i Francusku koje, kao i Rusija i Kina, imaju pravo veta.

Ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja rekao je da Rusija ne vidi razloge za nastavak sankcionog režima.

"Očuvanje režima koji predviđa ukidanje sankcija protiv Irana jedina je ispravna i opravdana odluka, alternativa ne postoji", istakao je on.

Podsetimo, predstavnici Francuske, Nemačke i Velike Britanije poslali su krajem avgusta pismo članicama Saveta bezbednosti UN u kojem ih obaveštavaju o pokretanju „mehanizma za brzo reagovanje“ (snapback) koji omogućava obnavljanje sankcija protiv Irana, suspendovanih prema Zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije (JCPOA) iz 2015. godine.

Istovremeno, strane su izrazile spremnost da pregovaraju sa Iranom o nuklearnom sporazumu u narednih 30 dana pre nego što sankcije stupe na snagu.

Ukoliko se ne postigne dogovor u roku od 30 dana, biće vraćene sve prethodne sankcije UN, uključujući embargo na oružje Iranu, inspekcije tereta i ograničenja njegovog raketnog programa.

(Sputnjik)

