Svet

RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"

Новости онлине

19. 09. 2025. u 17:00

TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".

РУСКИ АВИОНИ УШЛИ У ДРЖАВУ НАТО, ЗАДРЖАЛИ СЕ 12 МИНУТА: Ово је неприхватиљво и невиђено брутално

Foto: Profimedia

Kako se navodi, avioni nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.

U vreme prekršaja, avioni takođe nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja.

Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvalo je otpravnika poslova Ruske Federacije u Talinu da izrazi protest i uruči notu u vezi sa kršenjem vazdušnog prostora te zemlje.

- Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je neviđeno brutalno - rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna.

Kako je rekao, sve veće testiranje granica i agresija Rusije moraju biti suočeni sa brzim pojačavanjem političkog i ekonomskog pritiska.

Estonija je, ranije ovog meseca, već pozivala na razgovor ruskog otpravnika poslova u Talinu da bi izrazila protest nakon što je ruski helikopter MI-8 povredio estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo.

(Tanjug)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)