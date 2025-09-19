RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
Kako se navodi, avioni nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.
U vreme prekršaja, avioni takođe nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja.
Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvalo je otpravnika poslova Ruske Federacije u Talinu da izrazi protest i uruči notu u vezi sa kršenjem vazdušnog prostora te zemlje.
- Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je neviđeno brutalno - rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna.
Kako je rekao, sve veće testiranje granica i agresija Rusije moraju biti suočeni sa brzim pojačavanjem političkog i ekonomskog pritiska.
Estonija je, ranije ovog meseca, već pozivala na razgovor ruskog otpravnika poslova u Talinu da bi izrazila protest nakon što je ruski helikopter MI-8 povredio estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo.
(Tanjug)
Uskoro opširnije
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)