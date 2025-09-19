RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"

TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".

Kako se navodi, avioni nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.

U vreme prekršaja, avioni takođe nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja.

Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvalo je otpravnika poslova Ruske Federacije u Talinu da izrazi protest i uruči notu u vezi sa kršenjem vazdušnog prostora te zemlje.

- Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je neviđeno brutalno - rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna.

Kako je rekao, sve veće testiranje granica i agresija Rusije moraju biti suočeni sa brzim pojačavanjem političkog i ekonomskog pritiska.

Estonija je, ranije ovog meseca, već pozivala na razgovor ruskog otpravnika poslova u Talinu da bi izrazila protest nakon što je ruski helikopter MI-8 povredio estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo.

(Tanjug)

