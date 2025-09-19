OTVOREN SAMO JEDAN PUT ZA BEG: Upravo je stiglo jezivo upozorenje za stanovnike Gaze - udarićemo neviđenom silom

IZRAELSKA vojska je upozorila da će delovati sa „neviđenom silom“ u gradu Gazi , pozivajući stanovnike da beže ka jugu, najavljujući istovremeno zatvaranje privremene evakuacione rute otvorene 48 sati ranije.

U objavi na mreži X, obraćajući se stanovnicima Gaze, portparol vojske koji govori arapski, Avičaj Adrei, rekao je:

Izrael preti dodatnim uništenjem

- Od ovog trenutka, put Salah al-Din je zatvoren za saobraćaj ka jugu. Izraelske odbrambene snage će nastaviti da deluju sa neviđenom silom protiv Hamasa i drugih terorističkih organizacija.

Dodao je da je jedini mogući put ka jugu preko ulice Al-Rašid i pozvao stanovnike da „iskoriste ovu priliku i pridruže se stotinama hiljada stanovnika grada koji su se preselili na jug u humanitarno područje“.

Napadi izraelske artiljerije, tenkova i ratnih aviona ponovo su u četvrtak pogodili grad Gazu, a zvaničnik UN je rekao da su u toku „novi talasi masovnog raseljavanja“, nakon što je oko 60.000 ljudi pobeglo od novog napada za 72 sata ranije ove nedelje.

Izraelski vojni zvaničnici rekli su da je grad Gaza „uporište Hamasa“ i da je čak 450.000 civila otišlo.

Delovi grada Gaze, nekada prometnog trgovačkog i kulturnog centra, svedeni su na nenastanjive ruševine. Do pre nekoliko nedelja tamo je živelo više od milion ljudi, od kojih su mnogi već bili raseljeni više puta.

Svetski lideri se okupljaju u Njujorku

Evo ključnih informacija o situaciji u Gazi sada:

Više od četvrt miliona ljudi je raseljeno iz grada Gaze u poslednjih mesec dana, prema podacima UN, a desetine hiljada su primorane da svakodnevno beže iz improvizovanih domova i skloništa zbog nove izraelske ofanzive

Više od 140 svetskih lidera stići će sledeće nedelje u Njujork na godišnji samit Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojim će ove godine dominirati budućnost Palestinaca i Gaze. Jedini svetski lider koji će propustiti skup je Mahmud Abas, palestinski predsednik kome je Vašington odbio da izda američku vizu

SAD su ponovo stavile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se zahtevao trenutni i trajni prekid vatre u Gazi i oslobađanje talaca. Takođe su izrazile zabrinutost zbog nedavnog izveštaja o gladi i sve veće izraelske ofanzive u gradu Gazi. Ostalih 14 članica najmoćnijeg tela Ujedinjenih nacija glasalo je u četvrtak za rezoluciju

