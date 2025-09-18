VERUJEM da oni koji su osmislili, organizovali i osnovali Evropski ekonomski savet nisu mogli ni da zamisle u šta će se ova struktura izroditi, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

Politika Evropske unije o ograničavanju uvoza ruskih energenata je autodestruktivna, a pozivi američkog lidera da prestanu da kupuju rusku naftu su isključivo interesi SAD, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na nedeljnoj konferenciji za novinare.

- Brisel godinama dosledno nastavlja svoju politiku ograničavanja uvoza ruskih energenata, što je razarajuće za ekonomije zemalja članica EU. Verujem da je ovo prava autodestrukcija. Znate, to je samoubistvo - navela je Zaharova, govoreći o težnjama EU da u potpunosti napuste ruske energetske resurse.

Evropska komisija je, prema rečima Zaharove, shvatila da pod maskom tržišnih metoda, neće moći potpuno da eliminiše rusku energiju sa evropskog tržišta i stoga je odlučila da deluje kroz "direktive, kroz zakonodavstvo, primoravajući države članice da prestanu da kupuju ruske sirovine".

- Verujem da oni koji su osmislili, organizovali i osnovali Evropski ekonomski savet nisu mogli ni da zamisle u šta će se ova struktura izroditi. Kada su započeli ovu ekonomsku operaciju na prostorima Zapadne Evrope, dobijajući resursnu bazu od Sovjetskog Saveza, osnivači su nesumnjivo zamislili potpuno drugačiji cilj za svoju strukturu od onoga u šta su je transformisali oni kojima nije stalo do evropskog prosperiteta - zaključila je ruska zvaničnica.

Govoreći o pozivima američkog predsednik Donalda Trampa upućenim Evropi da prestanu da kupuju rusku naftu, Zaharova navodi da predstavljaju isključivo interese SAD.

- Kada je predsednik Tramp došao na vlast, nije obećao da će Evropu učiniti bogatom, nije obećao da će Evropu učiniti velikom, nije obećao da će vratiti veličinu, prosperitet i bogatstvo Evropi. Sve je to rekao u kontekstu svoje zemlje – Sjedinjenih Država. Stoga će iskoristiti svaku priliku da potisne svog konkurenta u ovoj trci - objasnila je ona.

Zaharova je pojasnila da će Vašington time proširiti izvoz nafte u EU i istovremeno oslabiti evropsku industriju.

- Zašto Brisel reaguje na ovaj način? Verovatno su tamo američki poslušnici, koji pune svoje džepove. Kao Ursula fon der Lajen, koju nije briga šta se dešava sa zemljama EU. Ona svakako ne služi interesima ljudi koji su je izabrali - primetila je Zaharova.

Naglasila je da će Rusija nastaviti da vodi nezavisnu spoljnu politiku i razvija saradnju sa prijateljskim zemljama, koristeći ovu situaciju u svoju korist.

(RT)