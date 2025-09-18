"JA NJEGA NE POZNAJEM": Tramp o smenjenom ambasadoru Velike Britanije nakon skandala

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ne poznaje Pitera Mandelsona, smenjenog ambasadora Velike Britanije u SAD zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

AP Photo/Alex Brandon

- Zapravo ga ne poznajem. Čuo sam to i mislim da bi možda bilo bolje da premijer (Velike Britanije Kir Starmer) govori o tome, to je bio izbor koji je napravio - rekao je Tramp tokom konferencije za novinare, preusmeravajući pitanje na Starmera, piše Skaj njuz.

Starmer je odgovorio da su se prošle nedelje pojavile nove informacije koje nisu bile dostupne kada je Mandelson imenovan i da je on doneo odluku o njegovoj smeni.

Mandelson je smenjen prošlog četvrtka nakon što se otkrilo da je održavao prijateljstvo sa Epstinom posle njegove prve osude 2008. godine i da ga je podsticao da traži prevremeno puštanje na slobodu.

Ranije su mediji navodili da je Tramp bio poznat kao prijatelj Epstina, što američki predsednik negira.

