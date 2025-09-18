"JA NJEGA NE POZNAJEM": Tramp o smenjenom ambasadoru Velike Britanije nakon skandala
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ne poznaje Pitera Mandelsona, smenjenog ambasadora Velike Britanije u SAD zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.
- Zapravo ga ne poznajem. Čuo sam to i mislim da bi možda bilo bolje da premijer (Velike Britanije Kir Starmer) govori o tome, to je bio izbor koji je napravio - rekao je Tramp tokom konferencije za novinare, preusmeravajući pitanje na Starmera, piše Skaj njuz.
Starmer je odgovorio da su se prošle nedelje pojavile nove informacije koje nisu bile dostupne kada je Mandelson imenovan i da je on doneo odluku o njegovoj smeni.
Mandelson je smenjen prošlog četvrtka nakon što se otkrilo da je održavao prijateljstvo sa Epstinom posle njegove prve osude 2008. godine i da ga je podsticao da traži prevremeno puštanje na slobodu.
Ranije su mediji navodili da je Tramp bio poznat kao prijatelj Epstina, što američki predsednik negira.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
TRAMP KRENUO ZA LONDON: Ovo su svi detalji posete američkog predsednika Velikoj Britaniji
16. 09. 2025. u 16:49
ZA TRAMPA GLAMUR I PROTESTI: Kako protiče poseta američkog predsednika Velikoj Britaniji
18. 09. 2025. u 15:12
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)