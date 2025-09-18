Svet

ZATVORENI AJFELOV TORANJ, LUVR, VERSAJ: Opšti haos u Parizu zbog demonstracija

Tanjug

18. 09. 2025. u 16:41

ZBOG protesta koji se danas održavaju u Parizu glavni muzeji, ali i spomenici u francuskoj prestonici su zatvoreni.

ЗАТВОРЕНИ АЈФЕЛОВ ТОРАЊ, ЛУВР, ВЕРСАЈ: Општи хаос у Паризу због демонстрација

Foto: Goran Čvorović

Zatvoreni su Ajfelov toranj, Trijumfalna kapija, delovi Luvra, muzej Eugen Delakroa, muzej Orsaj, prenosi BFM TV. kako se navodi ne rade ni dvorac Versaj, Velika palata, Panteon, Nacionalni arhiv Pariza i biblioteka savremene umetnosti Ekol.

U Francuskoj su za danas najavljeni skupovi povodom Dana društvene mobilizacije, a trenutno je u toku protestna šetnja do Trga republike.

 - OPŠIRNIJE U NAŠEM BLOGU KLIKOM OVDE -

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese