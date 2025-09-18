ZATVORENI AJFELOV TORANJ, LUVR, VERSAJ: Opšti haos u Parizu zbog demonstracija
ZBOG protesta koji se danas održavaju u Parizu glavni muzeji, ali i spomenici u francuskoj prestonici su zatvoreni.
Zatvoreni su Ajfelov toranj, Trijumfalna kapija, delovi Luvra, muzej Eugen Delakroa, muzej Orsaj, prenosi BFM TV. kako se navodi ne rade ni dvorac Versaj, Velika palata, Panteon, Nacionalni arhiv Pariza i biblioteka savremene umetnosti Ekol.
U Francuskoj su za danas najavljeni skupovi povodom Dana društvene mobilizacije, a trenutno je u toku protestna šetnja do Trga republike.
