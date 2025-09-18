ESKALACIJA HAOSA U FRANCUSKOJ: Povređeno 6 policajaca, uhapšeno 119 osoba (VIDEO)

NA protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od kojih 15 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru.

Foto: Printskrin/ X/ Tribune Populaire

Povređeno šest policajaca, uhapšeno 119 osoba

Do 14 časova uhapšeno je 119 osoba, a povređeno šest pripadnika francuske policije.

Kako prenosi BMF, policajci su povređeni tokom sukoba sa demonstrantima.

___________________________________________________________________________________

Demonstrant sa bakljom upao u ministarstvo u majici sa logom Zimske olimpijade u Sarajevu

Na fotografiji upada demonstranta u Ministarstvo ekonomije i finansija, jedan koji je upalio navijačku baklju nosi majicu na kojoj se vidi nešto što dosta podseća na logo Zimske olimpijade u Sarajevu 1984. godine.

Printscreen, Michel Euler/AP

___________________________________________________________________________________

Novi snimak upada u Ministarstvo, zapalili navijačke baklje

🔴 Alerte info - Paris (75) Grève 18 septembre || Des syndicalistes de Sud Rail ont réussi à s’introduire au sein du ministère de l'Économie et des Finances à Bercy . #greve18septembre pic.twitter.com/Iu1IEmD1iQ — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Demonstranti upali u Ministarstvo ekonomije i finansija

Oko pedeset demonstranata ušlo je u kompleks Ministarstva ekonomije i finansija Francuske.

💥 Une cinquantaine de manifestants, ayant pénétré dans le ministère de l'Economie, sont sortis quelques minutes plus tard en s'applaudissant pic.twitter.com/OSCJXIHalv — RMC (@RMCInfo) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Krenula protestna povorka u Parizu

___________________________________________________________________________________

U Lionu povređeni novinar i policajac

U Lionu su povređene tri osobe, među kojima jedan novinar i jedan policajac, kada su demonstranti na policiju bacali projektile.

___________________________________________________________________________________

Banke zabarikadirane, hiljade apoteka zatvoreno

Banke u Parizu zabarikdirane su u očekivanju još većih demonstracija u francuskoj prestonici, javlja Frans24. Čak 18.000 apoteka u Francuskoj je zatvoreno.

___________________________________________________________________________________

Sukob demonstranata i policije u Nantu

Tokom demonstracija u Nantu došlo je do sukoba između nekih demonstranata i policije, zbog čega je policija upotrebila suzavac.

___________________________________________________________________________________

Ministar policije: Akcije manje intenzivne nego što se očekivalo

Odlazeći ministar unutrašnjih poslova, Bruno Retajo izjavio je nakon međuministarskog kriznog sastanka da su "akcije bile manje intenzivne nego što se očekivalo" i da je zabeleženo 230 akcija širom zemlje, uključujući 95 blokada lokacija.

___________________________________________________________________________________

Kentauri Žandarmerije na trgu u Monpeljeu

Na Trgu u Monpeljeu pojavila su se dva vozila Kentaur francuske Žandarmerije.

Ukupno 24 ovakva oklopna vozila će danas biti raspoređena širom Francuske.



#Greve #18septembre Deux véhicules d’intervention polyvalents (Centaure) de la gendarmerie nationale se sont mis en place ce jeudi matin sur la place de la Comédie à #Montpellier. 24 d’entre-eux doivent être mobilisés aujourd’hui à travers la France. pic.twitter.com/OE2m0wazwx — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Policija se obračunava sa demonstrantima u Marselju

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, vidi se kako se policija obračunava sa demonstrantima u Marselju. Jedan policajac je šutnuo demonstrantkinju, a potom je drugi bacio na zemlju.

🚨ALERTE INFO



Une manifestante se fait frapper au sol par un CRS à Marseille alors qu’elle fuyait les vapeurs de gaz lacrymogène. #18septembre2025 pic.twitter.com/QkpYZYY9tf — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

U Anžeu "pogrebna povorka" farmaceuta



VIDÉO. Manifestions du 18 septembre :; le cortège funèbre des pharmaciens à Angers | Courrier de l'Ouest

➡️ https://t.co/rvmW20sGVS pic.twitter.com/niRPQx74f3 — Le Courrier de l'Ouest (@courrierouest) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Najviše uhapšenih u Marselju

U Marselju su zaplenjene brojne maske, oprema za dekontaminaciju, sprejevi i petarde, saopštila je policija na "X".

#18septembre2025 | Ce matin, vers 07h30, un attroupement plus de 100 personnes a été contrôlé par les 👮 devant les Terrasses du Port à #Marseille. De nombreux masques, matériel de décontamination, bombes de peinture, pétards ont été saisis. 22 personnes interpellées. pic.twitter.com/ty2yz8l9xl — Police nationale 13 (@PoliceNat13) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Na ulicama 900.000 građana

U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji.

Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV.

Skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rano jutros izvestio je o "pokušajima blokada" u pariskom regionu, posebno autobuskih depoa u Obervilijeu i Sen Deniju.

Prekidi u javnom prevozu prijavljeni su u nekoliko većih gradova širom zemlje, uključujući Lion (tramvaj, autobus), Marsej (autobus), Lil (metro, ​​tramvaj, autobus), Tuluz (metro, ​​autobus), Bordo (tramvaj, autobus), Nant (tramvaj, autobus) i Strazbur (tramvaj, autobus), navodi BFM TV.

Retajo je ranije poslao telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta.

On je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".

___________________________________________________________________________________

Policija rasteruje učenike koji blokiraju škole

Policija u Renu silom je oterala učenike koji su blokirali ulaz u srednju školu "Žan Mas".

U Monpeljeu je blokirano nekoliko srednjih škola, kao i Prirodno matematički fakultet a pokušaj blokade srednje škole "Rene Gos" u Klermon l'Erou prekinut je uz pomoć pripadnika žandarmerije.

🔴 RENNES I La police revient à la charge devant le lycée Jean Macé pour réprimer les lycéens qui ont repris le blocage. Des lycéens ont été violemment jetés à terre, une répression scandaleuse ! pic.twitter.com/73bmhToLHF — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 18, 2025



___________________________________________________________________________________

Blokirana fabrika oružja u Marselju

Demonstranti su blokirali fabriku oružja "Eurolinks" u Marselju na jugu Francuske i razvili transparent "Zatvorite genocidnu fabriku".

Ce matin 18/09, l'usine Eurolinks est à nouveau bloquée à Marseille@Disclose_ngo a révélé qu'en 2025, elle a envoyé 3 cargaisons de plusieurs tonnes de maillons pour munitions de mitrailleuses en Israëlhttps://t.co/nY9HcNeEkB pic.twitter.com/Hlc2zISsoA — Ariane Lavrilleux (@AriaLavrilleux) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Policija razbila blokadu srednje škole i tramvajskih šina

Frans24 izveštava da je pariska policija jutros intervenisala kako bi razbila blokadu srednje škole "Moris Ravel" i tramvajskih šina u ulici na koju škola izlazi.

Na snimcima agencije CLPres vidi se da policajci ispaljuju gumene metke.

Situation tendue aux abords du lycée Maurice Ravel à Paris. La police fait usage du LBD pour lever le blocage de l’établissement et de la voie de tram.#18Septembre #Greve18Septembre pic.twitter.com/AVhN1l31bH — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Policija oterala demonstrante sa kružnog toka kod Kaena

Policija je očistila kružni tok koji su prethodno zauzeli demonstranti na obodu grada Kaena.

#manifestation du 18 septembre à Caen deux incendies de palettes au rond-point de Bretteville sur Odon où l'autoroute A84 en venant de Rennes est bloquée pic.twitter.com/NcOjZmd7jn — Liberté (@LIBERTE_CAEN) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Blokirana srednja škola u Parizu

Tridesetak učenika blokiralo je srednju školu "Moris Ravel" u Parizu, objavio je Figaro.

🏫🚧 Le lycée Maurice-Ravel, situé dans le 20e arrondissement de Paris, est bloqué ce matin. Ils sont plus d'une centaine de manifestants devant l'établissement. pic.twitter.com/zYqmhsGLVy — RMC (@RMCInfo) September 18, 2025

___________________________________________________________________________________

Sabotaža vodovodne mreže

Pokušaj sabotaže vodovodne mreže sprečen je na Martiniku, saopštila je policija.

Policija je intervenisala na autobuskoj stanici u Parizu i upotrebila suzavac, navodi se.

Na prethodnom protestu, održanom 10. septembra, bilo je okupljeno skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.