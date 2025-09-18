Svet

ESKALACIJA HAOSA U FRANCUSKOJ: Povređeno 6 policajaca, uhapšeno 119 osoba (VIDEO)

В. Н.

18. 09. 2025. u 09:22 >> 15:54

NA protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od kojih 15 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru.

Foto: Printskrin/ X/ Tribune Populaire

Povređeno šest policajaca, uhapšeno 119 osoba

Do 14 časova uhapšeno je 119 osoba, a povređeno šest pripadnika francuske policije.

Kako prenosi BMF, policajci su povređeni tokom sukoba sa demonstrantima.

___________________________________________________________________________________

Demonstrant sa bakljom upao u ministarstvo u majici sa logom Zimske olimpijade u Sarajevu

Na fotografiji upada demonstranta u Ministarstvo ekonomije i finansija, jedan koji je upalio navijačku baklju nosi majicu na kojoj se vidi nešto što dosta podseća na logo Zimske olimpijade u Sarajevu 1984. godine. 

Printscreen, Michel Euler/AP

 

___________________________________________________________________________________

Novi snimak upada u Ministarstvo, zapalili navijačke baklje

___________________________________________________________________________________

Demonstranti upali u Ministarstvo ekonomije i finansija

Oko pedeset demonstranata ušlo je u kompleks Ministarstva ekonomije i finansija Francuske.

___________________________________________________________________________________

Krenula protestna povorka u Parizu

 

___________________________________________________________________________________

U Lionu povređeni novinar i policajac

U Lionu su povređene tri osobe, među kojima jedan novinar i jedan policajac, kada su demonstranti na policiju bacali projektile.

___________________________________________________________________________________

Banke zabarikadirane, hiljade apoteka zatvoreno

Banke u Parizu zabarikdirane su u očekivanju još većih demonstracija u francuskoj prestonici, javlja Frans24. Čak 18.000 apoteka u Francuskoj je zatvoreno.

___________________________________________________________________________________

Sukob demonstranata i policije u Nantu

Tokom demonstracija u Nantu došlo je do sukoba između nekih demonstranata i policije, zbog čega je policija upotrebila suzavac. 

___________________________________________________________________________________

Ministar policije: Akcije manje intenzivne nego što se očekivalo

Odlazeći ministar unutrašnjih poslova, Bruno Retajo izjavio je nakon međuministarskog kriznog sastanka da su "akcije bile manje intenzivne nego što se očekivalo" i da je zabeleženo 230 akcija širom zemlje, uključujući 95 blokada lokacija.

___________________________________________________________________________________

Kentauri Žandarmerije na trgu u Monpeljeu

Na Trgu u Monpeljeu pojavila su se dva vozila Kentaur francuske Žandarmerije.

Ukupno 24 ovakva oklopna vozila će danas biti raspoređena širom Francuske.

 

___________________________________________________________________________________

Policija se obračunava sa demonstrantima u Marselju

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, vidi se kako se policija obračunava sa demonstrantima u Marselju. Jedan policajac je šutnuo demonstrantkinju, a potom je drugi bacio na zemlju.

___________________________________________________________________________________

U Anžeu "pogrebna povorka" farmaceuta
 

___________________________________________________________________________________

Najviše uhapšenih u Marselju

U Marselju su zaplenjene brojne maske, oprema za dekontaminaciju, sprejevi i petarde, saopštila je policija na "X".

___________________________________________________________________________________

Na ulicama 900.000 građana

U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji.

Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV.

Skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rano jutros izvestio je o "pokušajima blokada" u pariskom regionu, posebno autobuskih depoa u Obervilijeu i Sen Deniju.

Prekidi u javnom prevozu prijavljeni su u nekoliko većih gradova širom zemlje, uključujući Lion (tramvaj, autobus), Marsej (autobus), Lil (metro, ​​tramvaj, autobus), Tuluz (metro, ​​autobus), Bordo (tramvaj, autobus), Nant (tramvaj, autobus) i Strazbur (tramvaj, autobus), navodi BFM TV.

Retajo je ranije poslao telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta. 

On je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".

___________________________________________________________________________________

Policija rasteruje učenike koji blokiraju škole

Policija u Renu silom je oterala učenike koji su blokirali ulaz u srednju školu "Žan Mas".

U Monpeljeu je blokirano nekoliko srednjih škola, kao i Prirodno matematički fakultet a pokušaj blokade srednje škole "Rene Gos" u Klermon l'Erou prekinut je uz pomoć pripadnika žandarmerije.


___________________________________________________________________________________

Blokirana fabrika oružja u Marselju

Demonstranti su blokirali fabriku oružja "Eurolinks" u Marselju na jugu Francuske i razvili transparent "Zatvorite genocidnu fabriku".

___________________________________________________________________________________

Policija razbila blokadu srednje škole i tramvajskih šina

Frans24 izveštava da je pariska policija jutros intervenisala kako bi razbila blokadu srednje škole "Moris Ravel" i tramvajskih šina u ulici na koju škola izlazi.

Na snimcima agencije CLPres vidi se da policajci ispaljuju gumene metke.

___________________________________________________________________________________

Policija oterala demonstrante sa kružnog toka kod Kaena

Policija je očistila kružni tok koji su prethodno zauzeli demonstranti na obodu grada Kaena.

___________________________________________________________________________________

Blokirana srednja škola u Parizu

Tridesetak učenika blokiralo je srednju školu "Moris Ravel" u Parizu, objavio je Figaro.

___________________________________________________________________________________

Sabotaža vodovodne mreže

Pokušaj sabotaže vodovodne mreže sprečen je na Martiniku, saopštila je policija.

Policija je intervenisala na autobuskoj stanici u Parizu i upotrebila suzavac, navodi se.

Na prethodnom protestu, održanom 10. septembra, bilo je okupljeno skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova. 

