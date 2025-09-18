Svet

ZA TRAMPA GLAMUR I PROTESTI: Kako protiče poseta američkog predsednika Velikoj Britaniji

DONALD Tramp je nastavio, uz pompu i glamur, trodnevnu državničku posetu Velikoj Britaniji, koja je s druge strane propraćena manifestacijama protiv američkog predsednika.

ЗА ТРАМПА ГЛАМУР И ПРОТЕСТИ: Како протиче посета америчког председника Великој Британији

Foto: Profimedia

Druga državnička poseta za jednog predsednika je posve neuobičajena, a analitičari ističu da je to možda i zbog toga što je Tramp, koji po majci ima škotsko poreklo, opčinjen rojalističkim premisama, "jedinim što ne može da se kupi novcem".

Kao što to uzusi nalažu, kralj Čarls i kraljica Kamila priredili su sinoć, zajedno s pričevskim parom Vilijamom i Kejt, gala prijem za visoke goste s druge strane Atlantika. Na banketu u Vindzoru bilo je 160 strogo biranih zvanica. Bio je to najglamurozniji momenat posete Donalda i Melanije Tramp britanskom kraljevstvu.

Donald Tramp u fraku i s belim papijonom i Melanija u dugoj žutoj haljini zategnutoj kaišem uživali su u gostoprimstvu koji su im priredili uvek elegantni Čarls Treći i Kamila u plavoj haljini boje mastila.

Foto: Profimedia

Predsednički par su prethodno na sveže pokošenoj travi dočekali Vilijam i Kejt. Pažljivi posmatrači su primetili da se Kejt u jednom trenutku u travnjaku zaglavila cipela i da joj je suprug diskretno pomogao, dok je kasnije Čarls opominjao Trampa da pazi na oštricu mača postrojenih vojnika čijom posturom je američki šef države bio očaran.

Foto: Profimedia

Svi su se zatim smestili za dugački sto od poliranog mahagonija na kome je sijalo 139 sveća, Donald i Melanija jedno preko puta drugog, on između Čarlsa Trećeg i Kejt Midlton, ona između princa Vilijama i kraljice Kamile.

Noć je, kasnije, predsednički par takođe proveo razdvojen, u različitim sobama. To je objašnjeno pravilima dvora da mogu da spavaju odvojeno, ukoliko muž kasnije odlazi na spavanje, da ne bi uznemiravao suprugu.

Toliko o protokolu. Za to vreme, protiv ugošćavanja predsedničkog para iz Amerike ulicama Londona protestovalo je oko pet hiljada ljudi. Nosili su poruke da Tramp nije dobrodošao, da se "za mržnju ne prostire crveni tepih", a stanara Bele kuće su čak "čašćavali" i porukama da je "klovn". Bilo je i mnogo kreativnosti, pa su tako natpise nosili i kučići, a između ostalog viđeni su i preduvani baloni s likom bebe-Trampa u pelenama, dok je četrdesetak kilometara dalje trajao kraljevski prijem.

Na meti protestanata bili su i potredsednik Džej-Di Vens, a viđene su i lutke s likom Najdžela Faraža, Ilona Maska, pa čak i ruskog predsednika Vladimira Putina, koje su defilovale ulicama britanske prestonice. Noć ranije, na zidovima Vindžorske palate manifestanti su emitovali fotografije Trampa sa optuženim seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom.

Protestovalo se i protiv Trampovih "mačo stavova", za zaštitu klime i u odbranu palestinskih prava. U takvoj klimi, prošaranoj glamurom i protestima, američki predsednički par sutra završava posetu Velikoj Britaniji.

