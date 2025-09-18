ZA TRAMPA GLAMUR I PROTESTI: Kako protiče poseta američkog predsednika Velikoj Britaniji

DONALD Tramp je nastavio, uz pompu i glamur, trodnevnu državničku posetu Velikoj Britaniji, koja je s druge strane propraćena manifestacijama protiv američkog predsednika.

Foto: Profimedia

Druga državnička poseta za jednog predsednika je posve neuobičajena, a analitičari ističu da je to možda i zbog toga što je Tramp, koji po majci ima škotsko poreklo, opčinjen rojalističkim premisama, "jedinim što ne može da se kupi novcem".

Kao što to uzusi nalažu, kralj Čarls i kraljica Kamila priredili su sinoć, zajedno s pričevskim parom Vilijamom i Kejt, gala prijem za visoke goste s druge strane Atlantika. Na banketu u Vindzoru bilo je 160 strogo biranih zvanica. Bio je to najglamurozniji momenat posete Donalda i Melanije Tramp britanskom kraljevstvu.

Donald Tramp u fraku i s belim papijonom i Melanija u dugoj žutoj haljini zategnutoj kaišem uživali su u gostoprimstvu koji su im priredili uvek elegantni Čarls Treći i Kamila u plavoj haljini boje mastila.

Predsednički par su prethodno na sveže pokošenoj travi dočekali Vilijam i Kejt. Pažljivi posmatrači su primetili da se Kejt u jednom trenutku u travnjaku zaglavila cipela i da joj je suprug diskretno pomogao, dok je kasnije Čarls opominjao Trampa da pazi na oštricu mača postrojenih vojnika čijom posturom je američki šef države bio očaran.

Svi su se zatim smestili za dugački sto od poliranog mahagonija na kome je sijalo 139 sveća, Donald i Melanija jedno preko puta drugog, on između Čarlsa Trećeg i Kejt Midlton, ona između princa Vilijama i kraljice Kamile.

Noć je, kasnije, predsednički par takođe proveo razdvojen, u različitim sobama. To je objašnjeno pravilima dvora da mogu da spavaju odvojeno, ukoliko muž kasnije odlazi na spavanje, da ne bi uznemiravao suprugu.

Toliko o protokolu. Za to vreme, protiv ugošćavanja predsedničkog para iz Amerike ulicama Londona protestovalo je oko pet hiljada ljudi. Nosili su poruke da Tramp nije dobrodošao, da se "za mržnju ne prostire crveni tepih", a stanara Bele kuće su čak "čašćavali" i porukama da je "klovn". Bilo je i mnogo kreativnosti, pa su tako natpise nosili i kučići, a između ostalog viđeni su i preduvani baloni s likom bebe-Trampa u pelenama, dok je četrdesetak kilometara dalje trajao kraljevski prijem.

Na meti protestanata bili su i potredsednik Džej-Di Vens, a viđene su i lutke s likom Najdžela Faraža, Ilona Maska, pa čak i ruskog predsednika Vladimira Putina, koje su defilovale ulicama britanske prestonice. Noć ranije, na zidovima Vindžorske palate manifestanti su emitovali fotografije Trampa sa optuženim seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom.

Protestovalo se i protiv Trampovih "mačo stavova", za zaštitu klime i u odbranu palestinskih prava. U takvoj klimi, prošaranoj glamurom i protestima, američki predsednički par sutra završava posetu Velikoj Britaniji.