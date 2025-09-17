PLAN A vs PLAN B: Ukrajina ima dve opcije, Zelenski sve otkrio

UKRAJINSKE vlasti su posvećene okončanju sukoba, ali ako se to ne desi, moraće da prikupe 120 milijardi dolara do 2026. godine.

To je izjavio Vladimir Zelenski.

- Cena jedne godine je 120 milijardi dolara - rekao je Zelenski.

Kako je Zelenski napomenuo, 60 milijardi dolara od te sume je „ukrajinski budžet“, a Kijev „još treba da pronađe“ ostatak.

- Plan A za nas je da okončamo rat, plan B je da pronađemo 120 milijardi dolara - zaključio je on.