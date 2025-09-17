Svet

PLAN A vs PLAN B: Ukrajina ima dve opcije, Zelenski sve otkrio

Novosti online

17. 09. 2025. u 23:06

UKRAJINSKE vlasti su posvećene okončanju sukoba, ali ako se to ne desi, moraće da prikupe 120 milijardi dolara do 2026. godine.

ПЛАН А vs ПЛАН Б: Украјина има две опције, Зеленски све открио

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

To je izjavio Vladimir Zelenski.

- Cena jedne godine je 120 milijardi dolara - rekao je Zelenski.

Kako je Zelenski napomenuo, 60 milijardi dolara od te sume je „ukrajinski budžet“, a Kijev „još treba da pronađe“ ostatak.

- Plan A za nas je da okončamo rat, plan B je da pronađemo 120 milijardi dolara - zaključio je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)