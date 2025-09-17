"OKONČAĆU TO" Tramp: Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji
UKRAJINA se suočava sa velikim poteškoćama, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
Kao odgovor na pitanje novinara da li se isporuka 17 protivvazdušnih raketnih sistema „patriot“ Ukrajini i dalje planira, američki lider ju je pitao odakle je. Žena je odgovorila da je „iz Ukrajine“.
- Volim Ukrajinu. Volim narod Ukrajine. Zato sam pomislio da se malo čuje ukrajinski akcenat. Ali zemlja je u ozbiljnoj nevolji - rekao je Tramp tokom sastanka sa novinarima u pres-centru Bele kuće pre odlaska u Veliku Britaniju.
Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini nikada nije trebalo da se desi.
- Ovo je rat koji nikada nije trebalo da se desi. Zemlja je u veoma ozbiljnoj nevolji, ali ja ću to okončati - dodao je Tramp, ne pominjući prodaju oružja.
Šef Bele kuće je ranije više puta izjavio da do ukrajinskog konflikta nikada ne bi došlo da je on tada bio na vlasti.
(Sputnjik)
