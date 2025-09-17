OČEKUJE SE 800.000 LJUDI! U Francuskoj za sutra najavljeno 250 skupova širom zemlje - Država obećava nultu toleranciju za nasilje

U FRANCUSKOJ je najavljeno 250 skupova širom zemlje povodom Dana društvene mobilizacije sutra, 18. septembra, a procene ukazuju na mogućnost da broj demonstranata dostigne i 800.000.

Očekuje se masovni dolazak prosvetnih radnika, studenata, transportnih radnika, taksista i zaposlenih u industriji, dok će se skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo poslao je telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta. Retajo je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".

Francuski ministar je od prefekata zahtevao da garantuju "osnovnu slobodu demonstracija" uz obavezno obezbeđivanje reda i mira. On je istakao važnost upotrebe odgovarajućih sredstava za identifikovanje i zadržavanje pojedinaca koji bi mogli da budu osumnjičeni za nasilno ponašanje. Retajo je naglasio nultu toleranciju za bilo kakvu štetu na javnim ili simboličnim zgradama, uključujući parlamentarne skupštine i sedišta izvršne i sudske vlasti.

Prema izveštaju BFM-a, vlasti su do juče registrovale približno 250 najavljenih okupljanja širom Francuske. Sektori kao što su državna služba, transport i poljoprivreda, uključujući Konfederaciju seljaka, posebno u regionima kao što su Morbijan, Ero, Oš i Tur, aktivni su na društvenim mrežama i pozivaju na učešće u protestima. Dan društvene mobilizacije je najavljen krajem avgusta kao odgovor na mere budžetske štednje koje je predložio bivši ministar finansija Fransoa Bajru. Te mere su izazvale protivljenje sindikata, koji izražavaju nezadovoljstvo zbog smanjenja socijalnih prava. Prethodni protest, održan 10. septembra, okupio je skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova. Organizatori očekuju da će sutra, 18. septembra, biti održano mnogo više marševa nego tokom prethodnih protesta.

