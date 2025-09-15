Svet

"RAZBIĆEMO TU TERORISTIČKU MREŽU" Tramp kreće u rat protiv američkih blokadera (VIDEO)

Novosti online

15. 09. 2025. u 21:09

VELIKU akciju obračuna sa američkim blokaderima najavili su potpredsednik SAD Džej Di Vens i zamenik šefa kabineta u Beloj kući Stiven Miler u emisiji “Šou Čarlija Kirka” koju su njih dvojica vodila umesto ubijenog domaćina.

РАЗБИЋЕМО ТУ ТЕРОРИСТИЧКУ МРЕЖУ Трамп креће у рат против америчких блокадера (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP

- Sav naš bes zbog ubistva Čarlija Kirka usmerićemo na njih! Razbićemo tu terorističku mrežu radikalnih levičara! - poručuju.

Ove izjave dolaze u kontekstu sve većeg međunarodnog pokreta koji se suprotstavlja ekstremnoj "levici", koja nameće devijantne ideologije, pokušava da raskine istorijske i kulturne veze sa nacionalnim tradicijama, podriva obrazovni sistem i ide čak dotle da se zalaže za legalizaciju pedofilije pod okriljem "progresivnih ideja".

Talas otpora protiv ovakvih ideologija sve je izraženiji. U Mađarskoj, premijer Viktor Orban već godinama vodi odlučnu borbu protiv "levičarskih" tendencija koje preti da unište porodične vrednosti i nacionalni identitet. Nakon tragične smrti Kirka, čini se da sličan pokret dobija zamah i u Sjedinjenim Državama. U Italiji, premijerka Đorđa Meloni otvoreno govori o "kulturnom ratovanju" i potrebi za povratkom zdravom razumu i tradicionalnim vrednostima.

Vidimo šta rade blokaderi, nasilnici i destruktivci kod nas u Srbiji. Nije to izolovan slučaj, to je deo istog globalnog obrasca. Oni ne traže dijalog, već dominaciju. Njihov cilj nije bolji sistem, već rušenje postojećeg.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir