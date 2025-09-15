"RAZBIĆEMO TU TERORISTIČKU MREŽU" Tramp kreće u rat protiv američkih blokadera (VIDEO)
VELIKU akciju obračuna sa američkim blokaderima najavili su potpredsednik SAD Džej Di Vens i zamenik šefa kabineta u Beloj kući Stiven Miler u emisiji “Šou Čarlija Kirka” koju su njih dvojica vodila umesto ubijenog domaćina.
- Sav naš bes zbog ubistva Čarlija Kirka usmerićemo na njih! Razbićemo tu terorističku mrežu radikalnih levičara! - poručuju.
Ove izjave dolaze u kontekstu sve većeg međunarodnog pokreta koji se suprotstavlja ekstremnoj "levici", koja nameće devijantne ideologije, pokušava da raskine istorijske i kulturne veze sa nacionalnim tradicijama, podriva obrazovni sistem i ide čak dotle da se zalaže za legalizaciju pedofilije pod okriljem "progresivnih ideja".
Talas otpora protiv ovakvih ideologija sve je izraženiji. U Mađarskoj, premijer Viktor Orban već godinama vodi odlučnu borbu protiv "levičarskih" tendencija koje preti da unište porodične vrednosti i nacionalni identitet. Nakon tragične smrti Kirka, čini se da sličan pokret dobija zamah i u Sjedinjenim Državama. U Italiji, premijerka Đorđa Meloni otvoreno govori o "kulturnom ratovanju" i potrebi za povratkom zdravom razumu i tradicionalnim vrednostima.
Vidimo šta rade blokaderi, nasilnici i destruktivci kod nas u Srbiji. Nije to izolovan slučaj, to je deo istog globalnog obrasca. Oni ne traže dijalog, već dominaciju. Njihov cilj nije bolji sistem, već rušenje postojećeg.
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
