ANALIZA SI-EN-EN-a: Rat u Ukrajini pokazao - SAD zaostaju u korišćenju i proizvodnji dronova

VEĆINA američkih vojnika ne zna kako da izvodi borbene operacije koristeći dronove, objavio je TV kanal Si-En-En.
U objavi se napominje da je vojni sukob u Ukrajini doveo do razvoja upotrebe dronova u borbenim operacijama, dok su Sjedinjene Države „zaostale“ po ovom pitanju.
„Većini američkih jedinica nedostaju potrebne veštine za borbu protiv bespilotnih sistema, i dok su Sjedinjene Države uspele da stvore veliko i skupo oružje - borbene avione, tenkove, precizne rakete - pokazale su se uglavnom nespremnim za brzu masovnu proizvodnju malih i jeftinih sistema kao što su dronovi“, navodi se u objavi.
Pored toga, predstavnici industrije i analitičari napominju da se Sjedinjene Države i dalje suočavaju sa izazovima u proizvodnji u pokušaju da pariraju mogućnostima i obimu proizvodnje zemalja poput Kine.
„Ključni problem je što američko oružje ne može da sadrži kineske komponente iz bezbednosnih razloga, a domaći analozi su znatno skuplji“, napominje TV kanal.
U maju je Volstrit žurnal pisao da američka vojska planira da značajno poveća upotrebu bespilotnih letelica, opremajući svaku diviziju sa hiljadu jedinica ove tehnike. Prema publikaciji, planirano je da se inovacije uvedu kao deo velike revizije američkih Oružanih snaga, što bi Sjedinjene Države moglo koštati 36 milijardi dolara u narednih pet godina.
(Sputnjik)
