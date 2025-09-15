DRONOVI, SNAJPERISTI, KONJICA, BRODSKE JEDINICE... Britanija podigla ceo bezbednosni sektor na noge, uoči Trampove posete
VLASTI Velike Britanije pripremaju najmasovniju operaciju obezbeđenja od vremena krunisanja kralja Čarlsa III, uoči posete američkog predsednika Donalda Trampa od 16. do 18. septembra, piše Njujork tajms.
Detalji:
- Uključiće se dronovi, snajperisti, konjica i brodske jedinice na Temzi; vazdušni prostor nad Londonom biće ograničen;
- Pojačana pažnja je posledica tragedije sa Čarlijem Kirkom, koji je ubijen u Juti;
- Bivši policajac za zaštitu kraljevske porodice kaže da planiraju da ne ostave nijednu otvorenu poziciju sa koje bi moglo da se puca – prostor će biti kontrolisan na zemlji i u vazduhu;
- Policijski snajperisti će zauzeti visoke pozicije kako bi štitili kraljevsku porodicu, Trampa i visoke zvaničnike.
Podsetimo, na predsednika SAD je izvršeno dva pokušaja atentata: na mitingu u Pensilvaniji u julu 2024. godine i pored golf kluba u Floridi u septembru iste godine.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
"RUBIOVA POSETA IZRAELU JASNA PORUKA" Netanjahu: Nastavićemo da delujemo zajedno
15. 09. 2025. u 13:32
TRAMP OBJASNIO: Šta ometa dijalog Putina i Zelenskog
15. 09. 2025. u 10:10
"VAŠINGTON JE PRAKTIČNO OČIŠĆEN" Tramp: Neću dozvoliti da se kriminal vrati
15. 09. 2025. u 08:54
DA SILVA NAPISAO OTVORENO PISMO TRAMPU: Jednu stvar posebno istakao
14. 09. 2025. u 18:41
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)