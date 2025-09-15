Svet

DRONOVI, SNAJPERISTI, KONJICA, BRODSKE JEDINICE... Britanija podigla ceo bezbednosni sektor na noge, uoči Trampove posete

В.Н.

15. 09. 2025. u 13:58

VLASTI Velike Britanije pripremaju najmasovniju operaciju obezbeđenja od vremena krunisanja kralja Čarlsa III, uoči posete američkog predsednika Donalda Trampa od 16. do 18. septembra, piše Njujork tajms.

ДРОНОВИ, СНАЈПЕРИСТИ, КОЊИЦА, БРОДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ... Британија подигла цео безбедносни сектор на ноге, уочи Трампове посете

Tanjug

Detalji:

  • Uključiće se dronovi, snajperisti, konjica i brodske jedinice na Temzi; vazdušni prostor nad Londonom biće ograničen;
  • Pojačana pažnja je posledica tragedije sa Čarlijem Kirkom, koji je ubijen u Juti;
  • Bivši policajac za zaštitu kraljevske porodice kaže da planiraju da ne ostave nijednu otvorenu poziciju sa koje bi moglo da se puca – prostor će biti kontrolisan na zemlji i u vazduhu;
  • Policijski snajperisti će zauzeti visoke pozicije kako bi štitili kraljevsku porodicu, Trampa i visoke zvaničnike.

Podsetimo, na predsednika SAD je izvršeno dva pokušaja atentata: na mitingu u Pensilvaniji u julu 2024. godine i pored golf kluba u Floridi u septembru iste godine.

(Sputnjik)

