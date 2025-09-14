POGLEDAJTE: Rubio i Netanijahu se na Zidu plača pomolili za Trampovu bezbednost (VIDEO)
NESVAKIDAŠNjI događaj dogodio se u Izraelu u prisustvu dvojice zvaničnika.
Američki državni sekretar Marko Rubio posetio je Zid plača zajedno sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom, gde su se pomolili za bezbednost predsednika SAD Donalda Trampa.
(Sputnjik)
Komentari