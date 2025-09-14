Svet

POGLEDAJTE: Rubio i Netanijahu se na Zidu plača pomolili za Trampovu bezbednost (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 09. 2025. u 16:26

NESVAKIDAŠNjI događaj dogodio se u Izraelu u prisustvu dvojice zvaničnika.

ПОГЛЕДАЈТЕ: Рубио и Нетанијаху се на Зиду плача помолили за Трампову безбедност (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Sputnjik

Američki državni sekretar Marko Rubio posetio je Zid plača zajedno sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom, gde su se pomolili za bezbednost predsednika SAD Donalda Trampa.

(Sputnjik)

