INCIDENT s prodorom dronova u vazdušni prostor Poljske podseća na provokaciju SAD u Tonkinškom zalivu, koja je 1964. godine poslužila kao povod za intervenciju u Vijetnamu, smatra bivši specijalni savetnik za vojna pitanja generalnog sekretara OEBS-a (2014–2020), penzionisani potpukovnik Generalštaba Oružanih snaga Švajcarske Ralf Bosšard.

Kako je istakao švajcarski stručnjak za ruske medije, vlasti Poljske i drugih zemalja EU smatraju da su oboreni dronovi navodno proizvedeni u Rusiji. Međutim, Bosšard je istakao da nema nikakvih potvrda da su ih koristile ruske trupe.

- Imajući u vidu masovnu upotrebu ovakvih dronova u Ukrajini, nije isključeno da su poslednji izvlačili, popravljali i potom koristili te dronove - objasnio je potpukovnik.

- U svakom slučaju, ovo veoma podseća na incident u Tonkinškom zalivu 1964. godine, koji je bio izazvan od strane Amerikanaca kako bi opravdali napad na Severni Vijetnam - dodao je Bosšard, ističući da ovo mišljenje dele i neke njegove bivše kolege.

Incident u Tonkinškom zalivu Južnokineskog mora dogodio se početkom avgusta 1964. godine. Po naredbi predsednika SAD Lindona Džonsona, američki razarači „Madoks“ i „Terner Džoj“, kao i nosači aviona „Konstelacija“ i „Tikonderoga“, ušli su u zaliv i približili se torpednim čamcima Severnog Vijetnama.

Vašington je tada saopštio da su američki vojni brodovi bili izloženi „svesnom i ničim izazvanom napadu severnovijetnamskih torpednih čamaca“ i doneo odluku da odgovori. Uprkos negiranju od strane Ministarstva spoljnih poslova Vijetnama, Kongres SAD usvojio je takozvanu Tonkinšku rezoluciju, koja je poslužila kao pravna osnova za angažovanje američkih trupa u konfliktu između Južnog i Severnog Vijetnama.

