FBI IZNEO NOVE DETALJE O UBICI ČARLIJA KIRKA: Tajler Robinson živeo sa transrodnim partnerom kada je počinio zločin?! (FOTO/VIDEO)

VISOKI zvaničnici FBI su saopštili da je Tajler Robinson, ubica Čarlija Kirka živeo zajedno sa svojim transrodnim partnerom.

Foto: Printscreen

Tajler Robinson, osumnjičen za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, živeo je sa svojim transrodnim partnerom u Sent Džordžu u saveznoj državi Juti, potvrdili su visoki zvaničnici FBI za "Foks njuz".

Njegov partner je muškarac u procesu tranzicije u ženu, koji je u potpunosti sarađivao sa policijom i nije osumnjičen za bilo kakvo krivično delo.

Foto: Printscreen

FBI prikupio dokaze iz stana u Juti

Zvaničnici su potvrdili da FBI poseduje poruke i drugu komunikaciju između Robinsona i njegovog partnera, koje su pomogle agentima da ga lociraju.

Iz zajedničkog stana oduzeti su kompjuteri i drugi materijal i poslati na analizu. FBI za sada nije želeo da komentariše da li će Tajlerov partner biti optužen.

- FBI istražuje rekordan broj dojava. Svaka veza, svaka grupa, svaki trag biće provereni, a svi umešani, gde god da se nalaze, biće privedeni pravdi - rekao je portparol FBI.

Foto: Printscreen

Ubistvo tokom govora u univerzitetskom kampusu

Čarli Kirk ubijen je u sredu dok je govorio na kampusu Univerziteta u dolini Jute u Oremu. Istražitelji veruju da je ubica ispalio jedan metak sa krova zgrade udaljene oko 180 metara. Kirk je imao 31 godinu, bio oženjen i otac dvoje male dece.

Neposredno pre pucnjave, jedna osoba iz publike je upitala Kirka: "Znate li koliko je transrodnih Amerikanaca počinilo masovne pucnjave u poslednjih 10 godina?" Kirk je odgovorio: "Previše." Potom je usledilo novo pitanje:

- Znate li koliko je ukupno bilo masovnih pucnjava u Americi u poslednjih 10 godina?

Kirk je odgovorio: "Računajući ili ne računajući nasilje bandi?"

Nekoliko sekundi kasnije je ubijen.

Foto: Printscreen

Uloga Tajlerovog oca u hapšenju

Prema izvorima medija, Tajlerov otac je prepoznao sina na snimcima sa nadzornih kamera koje je FBI objavio tokom 33-časovne potrage.

Kada je Robinson stigao u očev dom, rekao je da želi da se ubije. Otac je, posle razgovora sa porodičnim sveštenikom, odlučio da ga prijavi vlastima.

Foto: Printscreen

Puška sa antifasističkim natpisima

Istražitelji su pronašli pušku sa municijom na kojoj su bila urezana antifasistička obeležja.

Guverner Jute Spenser Koks potvrdio je da su na jednom ispaljenom i tri neispaljena metka pronađeni natpisi. Prve informacije o tome pojavile su se na društvenim mrežama u izveštaju koji je pripisan američkoj Agenciji za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF).

(Kurir)