CIMER UBICE ČARLIJA KIRKA OTKRIO DETALJE: Započeo proces promene pola, bio u vezi sa ubicom, sad sarađuje sa policijom

TRANSRODNI partner osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka podelio je objavu na internetu u kojoj, kako se čini, iskazuje podršku predsedniku Džou Bajdenu.

Lans Tvigs (22), igrač video-igara i cimer glavnog osumnjičenog, Tajlera Robinsona (22), napisao je komentar na Redditu koji ga je razotkrio.

Objavljeno je da je Tvigs bio u procesu promene pola i da je navodno bio u romantičnoj vezi sa Robinsonom. Tvigs koristi ime "lancelotte" na društvenim mrežama, uključujući Instagram, pa se tako na gejming platformi, nalazio nalog pod nazivom "fluhalotl", koji je ranije imao korisnička imena "lancelotte" i varijantu "lancelott3", a među prijateljima mu je bio korisnik "Craftin247", nalog povezan sa osumnjičenim Tajlerom Robinsonom.

Nalog na Redditu sa imenom "lancelott3" bio je veoma aktivan u grupi za transrodna pitanja, a u jednoj konverzaciji je naveo da dolazi iz Jute.

Isti korisnik je ostavio komentar na Reddit stranici "Love for Landlords" gde korisnici postavljaju ironične objave u kojima navodno podržavaju stanodavce.

Komentar glasi: "Mi smo uz Bajdena na ovom slavnom subredditu".

Pre godinu dana, isti korisnik je pisao i o lekovima za usporavanje rasta brade i dobro formiranje kukova.

Takođe, "lancelott3" je u grupi za bivše hrišćane na Redditu naveo da su mu rekli da je opsednut demonom i da je za pola sata izbačen iz kuće jer je počeo da se smeje i odbio da ode kod biskupa na blagoslov.

Porodica Tvigsovih izgleda kao konzervativna hrišćanska, sudeći po profilima na društvenim mrežama. Njegova sestra prati udovicu Kirka, Eriku, na Instagramu.

Robinson povezan sa "furry" sajtom

Korisničko ime povezano sa osumnjičenim ima nalog na FurAffinity.net, sajtu za ljude koji se zanimaju za antropomorfne ilustracije životinja i prerušavanje u kostime sa krznom. Mnogi likovi na tom sajtu prikazani su u seksualizovanim pozama.

Robinson je koristio ime "Craftin247" na raznim gejming i internet nalozima, potvrdili su njegovi prijatelji.

Na pomenutom sajtu postoji nalog sa tim imenom, otvoren 22. jula 2025. što je dva meseca pre ubistva Kirka na Univerzitetu Juta Veli.

Meci doveli do ovog otkrića

Ovo otkriće usledilo je nakon što su istražitelji pronašli metke sa ispisanim porukama, uključujući i "Notices, bulges, OwO what's this?"- frazu povezanu sa internet mimom koji često koriste pripadnici ove zajednice.

Drugi nalozi jasno povezuju osobu po imenu Tajler Robinson sa korisničkim imenom "Craftin247".

Robinson je koristio "Craftin247" i na drugim aplikacijama kao što su Venmo, a na Snepčetu je imao nalog pod imenom "Tyler" sa istim korisničkim imenom "Craftin247".

Troje njegovih prijatelja otkrilo je da je Robinson bio strastveni gejmer, a na platformi je ranije koristio i ime "Donald Tramp".

Korisnik naloga, koji u profilu ima sliku Keremita žabe, odigrao je 2.148 sati igrica na Steamu, sa oznakom „10 godina korišćenja“.

Šta je do sada pozato o Tvigsu, cimeru osumnjičenog za ubistvo

U subotu je Daily Mail ekskluzivno otkrio i identitet njegovog cimera u Sent Džordžu, Juta, kao Tvigsa.

U sudskom zapisniku navodi se da je cimer policiji pokazao inkriminišuće poruke od Robinsona koje ga povezuju sa pucnjavom.

Tvigs nije imenovan u dokumentu, niti je osumnjičen za bilo kakvo krivično delo, a policija je navela da sarađuje u istrazi.

Jedan Robinsonov prijatelj rekao je za Daily Mail da je osumnjičeni imao romantičnog „partnera“ – i namerno bio neodređen po pitanju pola.

Robinson bio u vezi sa Tvigsom

Prema Axiosu, šest izvora bliskih istrazi potvrdilo je da je Robinson bio u vezi sa Tvigsom.

Sajt je naveo da je Tvigs, bio zatečen ubistvom i dobrovoljno predao policiji svoje poruke s Robinsonom.

U zapisniku se navodi da je Robinson Tvigsu slao poruke o skrivanju pištolja umotanog u peškir i o graviranju poruka na mecima - detalji koji se poklapaju sa ubistvom Kirka.

Na mecima koje je FBI pronašao pisalo je, između ostalog: „Hej fašisto! UHVATI!“ i „Notices, bulges, OwO what's this?“.

Policija navodno istražuje da li su Kirkovi kritički komentari o transrodnim osobama naveli Robinsona da se osveti, u nekoj vrsti nepozvane odbrane časti svog partnera.

Jedan portal iz Viskonsina objavio je intervju sa članom Tvigsove porodice koji je rekao da je 22-godišnjak "bio u procesu tranzicije" i da je izlazio sa Robinsonom.

"Hteo je da ruča sa članovima porodice da im predstavi svog dečka", rekao je anonimni izvor za Wisconsin Right Now.

Tvigsov deda, Džeri Tvigs, odbio je da komentariše Lanceov polni identitet.

"Ne želim da komentarišem to. Nisam siguran kakva je njegova situacija trenutno", rekao je za dodavši da nikada nije upoznao Robinsona.

Potvrdio je i da njegov unuk razgovara sa policijom, ali da ga nije lično kontaktirao.

"Nakon što je bio kod policije, vratio se kući i jedini način da stupimo u kontakt s njim je da odemo tamo", dodao je.

Robinson bi u utorak trebalo da se pojavi na sudu u Juti, nakon što je uhapšen pod sumnjom za teško ubistvo, ispaljivanje metka s teškim posledicama i ometanje pravde.

Bivši predsednik Donald Tramp izjavio je da želi da se ubici izrekne smrtna kazna za atentat na Kirka, koga je opisao kao "najbolju osobu".

Kirk, otac dvoje dece, poznat po oštrom MAGA stavu i debatama sa studentima širom SAD, srušio se odmah nakon što je pogođen mecima.