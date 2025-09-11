ZAHAROVA UPOZORAVA: Zapad ponavlja sudbinu Rimskog carstva

ZVANIČNA predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova uporedila je savremene zapadne države sa Rimskim carstvom, koje je s vremenom prestalo da postoji zbog iskrivljavanja istinskih vrednosti.

Foto: EPA

- Rimsko carstvo je bilo najveće u smislu osvajanja, ali i u pogledu dostignuća u kulturi, nauci i pravu. Mnoga od tih dostignuća koristimo i danas, i divimo im se. Ali, čim su vrednosti bile iskvarene, varvarima nije preostalo ništa drugo nego da ih unište. Varvari nisu mogli da osvoje carstvo kada su te vrednosti bile jake i moćne - istakla je ona tokom panel-diskusije: „Porodica u fokusu. Kako kultura i mediji mogu pomoći u rešavanju demografskog pitanja“ na XI Međunarodnom forumu ujedinjenih kultura u Sankt Peterburgu.

Kako je istakla diplomata, kad se čak i u najjačem društvu izobliče vrednosti, onda društvo prestaje da postoji.

- Danas je upravo ovo ona sredina koja pokušava da utiče na nas na taj način. One (zapadne države) razumeju da nas primenom sile ne mogu pobediti, pa su krenule drugim putem, zamenom pojmova - dodala je Zaharova.

Podsetimo, XI Međunarodni forum ujedinjenih kultura u Sankt Peterburgu održava se od 10. do 13. septembra. Na forumu će govoriti više od 400 predavača iz Rusije i inostranstva.Tema ovogodišnjeg foruma je „Povratak kulturi – nove mogućnosti“.

Forum se održava od 2012. godine. Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je učestvovao u njegovom radu i ukazivao na mirovnu misiju kulture, koja zbližava narode uprkos političkim nesuglasicama ili ekonomskim poteškoćama, i prenosi ljudima visoke vrednosti humanizma, ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja.

(Sputnjik)