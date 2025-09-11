SAD SPROVELE NOVE SANKCIJE: Posledice će biti velike
SJEDINjENE Američke Države uvele su danas novu rundu sankcija usmerenih na jemenske Hute što je, prema navodima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, najveća takva akcija Vašingtona usmerena na militantu grupu povezanu sa Iranom.
Ministarstvo finansija SAD saopštilo je da uvodi sankcije protiv 32 pojedinca i entiteta, kao i četiri plovila, u nastojanju da poremeti operacije Huta usmerene na prikupljanja sredstava, krijumčarenje i napade.
SAD su uvele sankcije i za nekoliko kompanija sa sedištem u Kini koje su, prema saopštenju Ministarstva finansija, pomogle u transportu vojnih komponenti za Hute, kao i drugim kompanijama koje pomažu u organizovanju isporuke robe dvostruke namene toj grupi. Sankcije su takođe uvedene na švercere nafte i brodarske kompanije povezane sa Hutima, saopštilo je Ministarstvo finansija.
Huti su od kraja 2023. godine, napadima na brodove poremetili trgovinu i plovidbu u Crvenom moru, uz navode da su to akcije kojima izražavaju solidarnost sa palestinskim militantnim pokretom Hamas, koji je u ratu sa Izraelom.
(Tanjug)
