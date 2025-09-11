Svet

"SPREMNI SMO ZA ORUŽANU BORBU" Maduro: Rasporedićemo oružane snage širom zemlje

В. Н.

11. 09. 2025. u 16:02

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro izjavio je danas da će njegova zemlja rasporediti vojne, policijske i civilne odbrambene snage na 284 "ratišta" širom zemlje.

Foto: EPA

- Spremni smo za oružanu borbu, ako bude potrebno. Duž svih venecuelanskih obala, od granice sa Kolumbijom do istoka zemlje, od severa do juga i od istoka do zapada, imamo punu pripremu zvaničnih trupa - rekao je Maduro u Sijudad Karibiji, nedaleko od glavnog grada Karakasa, tokom obraćanja na državnoj televiziji, gde je sa njim bio ministar odbrane.

Sjedinjene Američke Države pojačale su prisustvo svoje vojske na jugu Kariba, u okviru akcije koju su nazvali suzbijanjem švercera droge, i naredile je raspoređivanje 10 borbenih aviona F-35 na aerodrom u Portoriku, prenosi Rojters.

Prošle nedelje, u američkom vojnom napadu na Karibima poginulo je 11 ljudi i potonuo je brod iz Venecuele za koji je Tramp rekao da je prevozio ilegalne narkotike, iako je njegova administracija pružila oskudne informacije o incidentu, čak i usred zahteva članova američkog Kongresa.

Maduro, koji je tvrdio da se američka vojska nada da će ga svrgnuti sa vlasti i čija je vlada rekla da je Trampov video snimak napada veštačka inteligencija, nije rekao koliko će vojnika, policije ili civilnih milicija učestvovati u novom raspoređivanju.

Venecuelanska vlada je već najavila povećanje broja vojnika za 25.000 za regione duž granice sa Kolumbijom, koje se smatraju centrom trgovine drogom.

SAD su prošlog meseca udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura na 50 miliona dolara zbog optužbi za trgovinu drogom i veze sa kriminalnim grupama.

Maduro je negirao optužbe, a njegova vlada tvrdi da Venecuela nije proizvođač droge.

(Tanjug)

