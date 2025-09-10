"MOSKVA TESTIRA GRANICE" Zelenski: Ruski dronovi su namerno preko Ukrajine i Belorusije ušli u Poljsku

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je vojska te zemlje primetila kretanje ruskih dronova ka poljskoj granici protekle noći od 1.00 sat posle ponoći, kao i da njihov prelazak granice sa Poljskom "nije bio ni nesreća ni greška, već je bio nameran".

Foto Tanjug/AP

"Rusija je koristila i ukrajinsku i belorusku teritoriju da bi ušla u poljski vazdušni prostor. Skoro dvadesetak dronova je ušlo u Poljsku, a čini se da je manje od polovine ukupnog broja došlo iz Ukrajine. Ovo je bila proračunata ruska aktivnost. I svi smo videli rezultat, koliko je bilo teško parirati joj", rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je kazao da je "Ukrajina ponudila Poljskoj neophodnu pomoć u reagovanju".

"Niko ne može garantovati da neće biti stotine dronova ako ih već ima desetine. Samo ujedinjene evropske snage mogu pružiti pravu zaštitu. Spremni smo da pružimo tehnologiju, obuku posade i neophodne obaveštajne podatke. Ali do sada, Rusija se nije suočila sa oštrom reakcijom svetskih lidera na ono što Rusi rade - reakcijom akcijama. Ima više nego dovoljno izjava, ali i dalje nedostaje akcija", kazao je Zelenski.

Ocenio je da "Rusi testiraju granice" onoga što mogu da urade.

"Testiraju reakcije. Pažljivo prateći kako deluju oružane snage NATO-a - šta mogu da urade, a šta još ne mogu. Zajedničke rusko-beloruske vežbe su sada počele na teritoriji Belorusije. Ovo bi mogao biti deo njihovog 'plana obuke', takoreći. Takođe vidimo kampanju dezinformacija usmerenu i na Poljsku i na Ukrajinu. Vidimo kako Rusi pokušavaju da ponize Poljsku", istakao je Zelenski.

On je dodao da su "zato snažne kontramere od vitalnog značaja, izvedene na pravi način".

"Ukrajina predlaže da brani vazdušni prostor na koordinisan, promišljen i zajednički način. Predstavili smo partnerima kako se to može postići. Detalji su jasni, kako sprečiti širenje rata i kako zaustaviti eskalatorne korake Rusije. Za ovo postoji apsolutno dovoljno zajedničkih snaga", zaključio je Zelenski.

Portparol poljske vlade Adam Šlapka izjavio je ranije danas da je na zahtev Poljske aktiviran član 4 Severnoatlantskog ugovora, i da su održane konsultacije na osnovu tog člana nakon što su, kako tvrdi Varšava, ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor.

Vlasti u Poljskoj su saopštile da je na teritoriji te zemlje rano jutros, uz podršku NATO saveznika, oboreno više ruskih dronova, dok je bio u toku ruski napad na zapadu Ukrajine, nakon što je tokom noći detektovano 19 objekata koji su ušli na poljsku teritoriju.



(Tanjug)